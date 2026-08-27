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Profesionalni vozači kamiona iz Srbije i regiona Zapadnog Balkana najavili su protestnu šetnju za 31. avgust, a ukoliko njihovi zahtevi ne budu ispunjeni, upozoravaju da bi već od 14. septembra mogao da usledi potpuni štrajk i obustava transporta na svim graničnim prelazima prema Evropskoj uniji.

U centru njihovog nezadovoljstva su stroga pravila boravka u Šengenu, kontrole na granicama i položaj profesionalnih vozača koji svakodnevno prevoze robu širom Evrope. Eventualna duža obustava mogla bi da se prelije na lance snabdevanja, proizvodnju, isporuke i, na kraju, cene koje plaćaju građani.

O problemima sa kojima se vozači suočavaju, najavljenim protestima i mogućem štrajku govorio je Srđan Tošić, predsednik Udruženja vozača "381", za emisiju "Redakcija" kod voditeljke Snežane Petrović.

Protest 31.avgusta,a onda štrajk?

Srđan Tošić kaže da će protestna šetnja biti organizovana 31. avgusta ispred Delegacije Evropske unije u Srbiji, ali i u drugim gradovima regiona.

- Protestna šetnja, odnosno mirno okupljanje, treba da se održi 31. avgusta ispred Delegacije Evropske unije u Srbiji, kao i sinhronizovano u Podgorici, Sarajevu i Skoplju. Želimo da se u što većem broju okupe predstavnici prevoznika, vozači, članovi porodica, kao i svi koji učestvuju u lancima snabdevanja i transportnim operacijama. Cilj je da izrazimo svoje nezadovoljstvo i predamo zajedničko pismo Evropskoj komisiji, kako bismo preneli našu poruku uoči njihove sednice 1. septembra, na kojoj treba da se raspravlja i o našem problemu. Želimo još jednom da pošaljemo jasnu poruku i svoje zahteve, kako bi se ova situacija konačno pokušala rešiti na najbolji mogući način - rekao je Tošić.

On tvrdi da su pregovarački mehanizmi iscrpljeni i da vozači više nemaju mnogo prostora za čekanje.

- Što se tiče štrajka, mi više nemamo ni mogućnosti ni alternative. Svi mirni i pregovarački načini su iscrpljeni. Na sve naše zahteve, molbe i upite dobijali smo odgovore po sistemu "toplo-hladno". Jednom prihvate nešto i kažu da će uraditi, a sledeći put dobijemo potpuno drugačiji odgovor. Govorili su da su naši zahtevi nerealni i maštoviti, a sa njihove strane nismo dobili konkretno rešenje niti konkretnu meru, osim nacrta vizne strategije koji se bespotrebno razvlači i za koji više niko ne zna kada će biti završen - istakao je.

Prema njegovim rečima, rok je 14. septembar.

- Od 14. septembra, ukoliko se ništa ne reši, krenuće kompletan štrajk, sinhronizovano na teritoriji celog Zapadnog Balkana, na svim graničnim prelazima prema Evropskoj uniji - upozorio je Tošić.

Foto: Kurir Televizija

Stvar ekonomije - a ne migrantsko pitanje

Predsednik Udruženja vozača "381" smatra da se problem profesionalnih vozača pogrešno posmatra kroz pitanje migracija, umesto kroz ekonomiju i transport.

- Ovaj problem se već dugo tretira kao migrantsko pitanje, a on to ne može da bude. Ne može da ga vodi direktorat koji je zadužen za migracije u Evropskoj komisiji, jer je ovo problem ekonomije i transporta. Kada bi se problem postavio u tu ravan i kada bi se gledao iz perspektive ekonomskih razloga i saobraćaja, rešenje bi se mnogo lakše pronašlo. Ljudi koji se bave tim oblastima prepoznali bi šta ova situacija znači - rekao je Tošić.

Kako objašnjava, vozači ne traže da se evropska pravila menjaju.

- Mi ne želimo da menjamo evropske zakone. Mi poštujemo njihova pravila, samo želimo da naprave izuzeće za nas i da priznaju naš radni status i naše radno pravo. Njihova pravila su njihova pravila i neka ona ostanu. Njihov sistem je njihov sistem, mi nemamo ništa protiv toga. Mi samo tražimo izuzeće za nas kao legitimne i legalne radnike koji obavljaju svoj posao. Ne želimo da budemo tretirani kao turisti, ilegalni migranti, teroristička pretnja ili bilo šta drugo što nismo - poručio je.

Tošić smatra da postoji apsurd u tome što se vozačima omogućava da prevoze robu kroz EU, dok im se istovremeno ograničava boravak na način koji može da ugrozi njihov posao.

- Vi ste potpuno legalan radnik. Vi date prevoznom sredstvu, odnosno vozilu, da može da se kreće. Date robi da može da se kreće, a ne date čoveku koji vozi tu robu da se kreće. To je zaista veliki apsurd i ozbiljna diskriminacija - rekao je Tošić.

Govoreći o trenutnom stanju na granicama, Tošić tvrdi da su problemi posebno izraženi na prelazima prema Mađarskoj i Rumuniji.

- Loša je situacija. Pre petnaestak dana imali smo kulminaciju na hrvatskoj strani, kada je desetak vozača u dva-tri dana vraćeno. Nakon toga se situacija malo smirila, ali su počeli usmeno da opominju vozače. Ono što bih posebno naglasio jeste da taj sistem za praćenje boravka u Šengenu uopšte ne funkcioniše kako treba. Čak je i Evropska komisija to priznala, a mi smo na to upozoravali, jer jedan vozač pođe prema Hrvatskoj i uđe u Šengen, a sistem mu kaže da ima još 50 raspoloživih dana - objasnio je.

Prema njegovim rečima, problem nastaje kada se vozač vrati iz šengenskog prostora.

- Vozač ode u šengenski prostor, provede pet dana u njemu i logično je da bi trebalo da ima još 45 dana. On se vrati, a sistem mu odjednom kaže: "Vi imate još 15 dana". Ili kaže: "Imate još 80". Postoje velike nelogičnosti, na koje smo ukazivali, međutim, niko nije reagovao, niti je bilo šta ispravljeno. Sada imamo najgoru situaciju sa Mađarskom i Rumunijom, gde imamo više od 50 ljudi vraćenih u protekloj sedmici, za samo sedam dana. To je zaista katastrofalno stanje što se tiče prelaza prema Mađarskoj - rekao je Tošić.

On dodaje da se vozači suočavaju i sa zabranama ulaska.

- Vozače koji krenu iz Srbije vrate bez novčane kazne, uz upozorenje od mesec-dva da ne dolaze u Evropsku uniju, dok se vozači koji izlaze iz Evropske unije obično novčano kažnjavaju i dobijaju zabrane od dva-tri meseca. Situacija će svakako biti sve gora, jer vozači sve više ulaze u problem sa danima. Godišnji odmori su se završili, transportne operacije se sve više pokreću, pokreću se firme iz auto-industrije i sve su veći zahtevi za transport. Zato ovo moramo rešavati - istakao je predsednik Udruženja vozača "381".

"Nećemo odustati dok se nešto ne reši"

Na pitanje koliko bi štrajk mogao da traje, Tošić je naglasio da govori o svom ličnom stavu, a ne u ime svih udruženja.

- Mi smo naterani na sve ovo. Ja bih voleo, iskreno, da se nešto reši u narednih desetak dana i da do štrajka uopšte ne dođe. To je krajnja i nepopularna mera koja ne donosi dobro nikome. I mi imamo troškove i gubitke, a ljudi koje štrajk pogodi posle drugačije gledaju na nas. Zaista ne bih voleo da do toga dođe, jer to nije dobra, ni popularna mera - rekao je.

Ipak, ukoliko dogovor izostane, kako kaže, od štrajka neće odustati.

- Ukoliko budemo naterani da do njega dođemo, mogu da kažem svoje mišljenje i svoj stav: nećemo odustati dok se nešto ne reši. Da li će to biti deset, petnaest dana ili mesec dana, kakve će to posledice imati, zaista ne znam, ali nećemo odustati dok se ne reši. Jer ovo ne radimo iz hira ili obesti, već iz preke potrebe - objasnio je Tošić.

Eventualna blokada transporta, međutim, ne bi pogodila samo vozače i prevoznike, već bi mogla da izazove probleme širom evropske privrede, od isporuka i proizvodnje do snabdevanja i cena.

- Zaista nikome ovo ne ide u korist, nikome ne ide u prilog, ali niko ne popušta - zaključio je Tošić.

02:32 Vozači kamiona na ivici štrajka, Evropi preti blokada: "Ako zahtevi ne budu ispunjeni, od 14. septembra obustava transporta na granicama EU" Izvor: Kurir televizija

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