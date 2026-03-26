Kompanija Beograd na vodi d.o.o. uputila je Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za dobijanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja za novi stambeno-poslovni kompleks u okviru projekta Beograd na vodi, planiran za izgradnju na prostoru između Gazele i Starog železničkog mosta. Studiju je izradila firma ЕCOlogica URBO doo.

U pitanju je kompleks koji obuhvata šest objekata sa zajedničkom podzemnom garažom na dva nivoa, ukupne nadzemne bruto površine od približno 60.400 m2. Izgradnja je predviđena u fazama: u prvoj fazi realizovaće se objekti A1, A2, A3 i A4, dok druga faza podrazumeva izgradnju objekata B1 i B2.

Objekti A1 do A4 projektovani su sa spratnošću prizemlje plus devet spratova, dok su objekti B1 i B2 planirani kao prizemlje plus osam spratova. U okviru kompleksa predviđena je izgradnja ukupno 641 stana.

U prizemlju svih objekata planirano je ukupno 17 lokala, koji su orijentisani ka ulicama i unutrašnjem dvorištu, pri čemu je deo njih namenjen ugostiteljskim sadržajima poput kafića i barova. Stambeni prostor organizovan je na svim etažama iznad prizemlja.

Takođe je planirana zajednička podzemna garaža na dva nivoa sa ukupno 751 parking mestom, uključujući i mesta namenjena osobama sa invaliditetom. Pristup garaži omogućen je putem više rampi koje su povezane sa okolnim saobraćajnicama, uključujući Bulevar Vudroa Vilsona.