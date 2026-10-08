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Republički zavod za statistiku(RZS) objavio je zvanične podatke za 2024. godinu: prosečan trošak rada u Srbiji iznosio je 1.318 dinara po izvršenom času (odnosno 11,26 evra).

Ipak, raspon u zavisnosti od delatnosti i veličine firme otkriva drastične razlike.

Najveće i najniže satnice po sektorima

Najveći trošak rada zabeležen je u sektoru informisanja i komunikacija, gde sat iznosi 2.676 dinara. Na drugom kraju lestvice nalaze se usluge smeštaja i ishrane sa najnižim troškom od samo 831 dinar po satu.

Pored IT sektora, među najskupljim delatnostima su:

Finansijske delatnosti i osiguranje: 1.887 dinara

1.887 dinara Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom: 1.879 dinara

1.879 dinara Rudarstvo: 1.806 dinara

1.806 dinara Stručne, naučne, informacione i tehničke delatnosti: 1.803 dinara

1.803 dinara Poslovanje nekretninama : 1.426 dinara

: 1.426 dinara Građevinarstvo: 1.209 dinara

Sa druge strane, najniže prosečne satnice, pored ugostiteljstva, imaju:

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo: 1.008 dinara

1.008 dinara Umetnost, zabava i rekreacija: 1.014 dinara

1.014 dinara Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti: 1.044 dinara Veličina firme diktira cenu radnog sata

Najviši prosečni troškovi rada zabeleženi su u kompanijama koje zapošljavaju između 500 i 999 radnika - 1.451 dinar po satu.

Foto: Shutterstock

U sistemima sa više od 1.000 zaposlenih trošak iznosi 1.421 dinar, u firmama od 250 do 499 radnika je 1.410 dinara, dok je u preduzećima od 50 do 249 zaposlenih 1.324 dinara. Najniži trošak od 1.085 dinara imaju firme koje zapošljavaju od 10 do 49 radnika.

Kada se ukombinuju veličina firme i delatnost, razlike postaju još drastičnije:

Najskuplji rad: Kompanije sa 500–999 zaposlenih u IT sektoru - 3.546 dinara po satu.

Kompanije sa 500–999 zaposlenih u IT sektoru - 3.546 dinara po satu. Najjeftiniji rad: Preduzeća sa 10–49 zaposlenih u uslugama smeštaja i ishrane - 696 dinara po satu. Zaposleni efektivno radili 80% plaćenog vremena

Tokom 2024. godine, radnici u Srbiji su u proseku izvršili 80% ukupno plaćenih časova. Od prosečno 171 plaćenog časa mesečno, stvarni izvršeni rad iznosio je 137 časova. Preostali sati bili su plaćeni, ali neizvršeni zbog godišnjih odmora, bolovanja do 30 dana, praznika i drugih odsustava.

Foto: Shutterstock

Najveći broj izvršenih sati: Građevinarstvo - 143 časa mesečno.Najmanji broj izvršenih sati: Obrazovanje - 127 časova mesečno.Puno vs. nepuno radno vreme: Zaposleni sa punim radnim vremenom prosečno su radili 139 časova, a oni sa nepunim 73 časa mesečno.

Skok troškova za 56,7 odsto u odnosu na 2020. godinu

U poređenju sa 2020. godinom, troškovi poslodavca za naknade zaposlenima po izvršenom času porasli su za 56,7%. Izdatci za obrazovanje, usavršavanje i ostale poreze skočili su za oko 50%, dok su subvencije koje umanjuju troškove rada smanjene za čak 76,7%

Struktura ukupnih troškova rada u 2024. godini izgledala je ovako:

70,4% - redovne isplate (zarade i bonusi)

11,7% - obavezni socijalni doprinosi na teret poslodavca

8,9% - isplate za neodrađene dane

11 dinara po satu - ostali troškovi rada (od ukupnih 1.313 dinara izdvajanih za naknade)

Ove tri glavne kategorije čine ukupno 91% svih troškova rada. Istraživanje RZS-a sprovodi se na svake četiri godine i obuhvata subjekte sa najmanje 10 zaposlenih.