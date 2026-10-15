Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

U Srbiji su u avgustu 2026. izdate 2.443 građevinske dozvole, što je 3,9 odsto manje u odnosu na isti mesec prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).Od ukupnog broja dozvola izdatih u avgustu, 82,2 odsto je za zgrade, a 17,8 odsto za ostale građevine.

Za stambene izdato 84,5 odsto dozvola, a 15,5 odsto za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (66,5 odsto).

U avgustu je prijavljena izgradnja 3.771 stana proseče površine 65,7 kvadratnih metara.

Od ukupnog broja stanova u novim stambenim zgradama, 9,7 odsto biće u zgradama s jednim stanom prosečne površine od 147,2 kvadratna metra, a 88,8 odsto u zgradama s tri i više stanova prosečne površine 55,1 kvadratni metar.

Najveća građevinska aktivnost očekuje se u Beogradskoj oblasti - 29,3 odsto ukupne predviđene vrednosti novogradnje u Srbiji.

Slede Šumadijska oblast (16,6 odsto), Borska oblast (8,1 odsto), Mačvanska oblast (6,8 odsto) i Sremska oblast (šest odsto), dok se učešća ostalih oblasti od 0,1 do 4,1 odsto.