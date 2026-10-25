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Država je zbog velikog interesovanja povećala sredstva za stambene kredite mladima na 900 miliona evra, kako bi građanima olakšala rešavanje stambenog pitanja i kupovinu prve nekretnine.

Na osnovu dokumenta Ministarstva finansija i aktuelnih smernica, donosimo vam detaljan pregled uslova za apliciranje i povoljnosti koje ovaj program donosi.

Ko ima pravo na kredit?

Program je namenjen mladima koji su navršili 20 godina, pa sve do dana pre njihovog 36. rođendana u trenutku podnošenja zahteva. Neophodno je da podnosioci budu državljani Republike Srbije sa prijavljenim prebivalištem u našoj zemlji. Osnovni preduslov je da podnosilac do tog trenutka nije imao stambenu nekretninu u svom vlasništvu i nije bio korisnik stambenog kredita.

Ukoliko ste putem ostavinske rasprave postali vlasnik dela nepokretnosti namenjene za stanovanje, ne možete konkurisati, jer zakon striktno zahteva da do podnošenja zahteva nemate na svoje ime nekretninu u vlasništvu. Međutim, ako ste u braku, a vaš supružnik već poseduje nekretninu, vi i dalje imate pravo da aplicirate, pod uslovom da vi lično nemate stan ili kuću.

Takođe, ukoliko u vlasništvu imate samo zemljište koje nije građevinsko, to vas ne diskvalifikuje. Status zaposlenja je veoma fleksibilan – kredite mogu dobiti zaposleni na neodređeno i određeno vreme, preduzetnici, poljoprivrednici, samostalni umetnici, pa čak i nezaposlena lica.

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Ipak, za zaposlene na određeno vreme i nezaposlene, obavezno je solidarno jemstvo člana uže porodice koji je kreditno sposoban. Podnosilac zahteva ne sme imati neizmirene obaveze prema bankama u poslednjih 12 meseci pre podnošenja zahteva.

Finansijski uslovi: Učešće od samo 1% i niske kamate

Ono što ovu meru izdvaja u odnosu na komercijalne kredite su izuzetne finansijske olakšice:

Učešće: Minimalno učešće iznosi svega 1% vrednosti nekretnine, što znači da je, primera radi, za kredit od 100.000 evra potrebno svega 1.000 evra učešća.

Iznos kredita: Maksimalni iznos kredita ograničen je na 100.000 evra, dok sama cena nekretnine koja se kupuje nije ograničena i može biti veća od tog iznosa.

Kamata: U prvih šest godina otplate kamata je fiksna i iznosi 3,5% godišnje. Pošto država subvencioniše 2 procentna poena, korisnik kredita zapravo plaća svega 1,5% godišnje. Nakon tog perioda, kamata postaje promenljiva i obračunava se kao 3M ili 6M EURIBOR plus margina od 2,0%.

Kupovina nekretnina, ključ u ruke Foto: Sasomange

Garancija države: Banke su dodatno osigurane jer država pruža garanciju u visini od 40% odobrenog iznosa kredita tokom prvih 10 godina otplate.

Rok otplate i grejs period: Krediti se mogu otplaćivati do 40 godina (uz uslov da otplata bude završena do 70. godine života korisnika). Dozvoljen je grejs period do najviše 12 meseci, a prevremena otplata je dozvoljena u celosti ili delimično u svakom trenutku bez dodatnih naknada.

Šta se može kupiti?

Kredit se može iskoristiti za kupovinu stana, kuće, dela stambene zgrade, garaže ili garažnog mesta (ako se kupuje uz stan), kao i građevinskog zemljišta sa dozvolom za izgradnju kuće. Sredstva se mogu koristiti i za izgradnju kuće ili kupovinu montažne kuće. Važno je istaći da se vikendice ne smatraju stambenom nepokretnošću prema ovom zakonu. Kupljena nekretnina mora biti isključivo namenjena za stanovanje.

Postoji i bitno ograničenje – nekretnina se u periodu od šest godina po odobrenju kredita ne sme izdavati u zakup niti prodati. Što se tiče papirologije, starogradnja i novogradnja moraju biti uknjižene, dok za objekte u izgradnji važe posebna pravila o stepenu završenosti objekta (najmanje 60%) ili projektnom finansiranju.

Nema skrivenih troškova

Velika olakšica za kupce je oslobađanje od mnogih standardnih troškova. Korisnici ne plaćaju obradu kredita, upis hipoteke i izdavanje lista nepokretnosti, a oslobođeni su i notarskih troškova za overu založne izjave i ugovora o kupoprodaji. Najznačajniji obavezni trošak koji pada na teret kupca ostaje procena vrednosti nekretnine.

akođe, kupovina stana uz ovaj kredit podleže i pravu na povraćaj PDV-a za kupovinu prve nekretnine, ako su ispunjeni svi zakonski uslovi. Prijave za stambeni kredit uz državnu podršku podnose se u poslovnicama banaka, te se građanima savetuje da se prvo konsultuju sa svojom bankom oko detaljne dokumentacije.