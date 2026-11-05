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Ovo je iznos javnog duga Srbije na kraju septembra: Iznos 41,96 milijardi evra, čini 43,3 odsto BDP-a
- Javni dug Srbije na kraju septembra iznosio je 41,96 milijardi evra, što je 43,3 odsto BDP-a, saopštilo je Ministarstvo finansija.
- U odnosu na kraj prošle godine dug je porastao, ali je njegovo učešće u BDP-u smanjeno sa 43,7 odsto na 43,3 odsto.
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Javni dug Srbije je na kraju septembra iznosio 41,96 milijardi evra, a njegov udeo u bruto domaćem proizvodu (BDP) bio je 43,3 odsto, objavilo je danas Ministarstvo finansija.
U odnosu na kraj prošle godine dug je povećan a njegovo učešće u BDP-u smanjeno, pošto je 31. decembra 2025. godine dug iznosio 39,34 milijarde evra, a udeo u BDP-u 43,7 odsto.
Biznis Kurir/Tanjug
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