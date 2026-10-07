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Mask, koji vodi Teslu i Space X, izneo je ovu procenu gostujući u "Dwarkesh Podcastu", gde je rast američkog javnog duga označio kao jedan od najvećih problema zemlje.

- Kao država ćemo 1.000 odsto bankrotirati i propasti bez veštačke inteligencije i robota. Ništa drugo neće rešiti nacionalni dug - rekao je Mask.

Američki dug premašio 40 biliona dolara

Američki javni dug u avgustu je prvi put premašio 40 biliona dolara, odnosno 40.000 milijardi dolara.

Mask smatra da bi široka primena veštačke inteligencije i robota mogla značajno da poveća produktivnost američke privrede i smanji troškove, što vidi kao izlaz iz problema rastućeg zaduživanja.

Posebno je upozorio na iznos koji SAD izdvajaju samo za kamate na dug.

- Kamate na nacionalni dug premašuju vojni budžet, koji iznosi bilion dolara. Dakle, govorimo o više od bilion dolara samo za kamate - rekao je Mask, prenosi The Street.

Mask rešenje vidi u AI i robotima

Mask već duže vreme tvrdi da bi ubrzani razvoj veštačke inteligencije i humanoidnih robota mogao dramatično da poveća proizvodnju dobara i usluga.

Upravo u rastu produktivnosti koji bi donela automatizacija vidi način da američka ekonomija dovoljno brzo raste kako bi mogla da se izbori sa sve većim teretom javnog duga.

Njegova tvrdnja da će SAD "bankrotirati" predstavlja Maskovu procenu, a ne zvaničnu ekonomsku prognozu.