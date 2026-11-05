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Situacija na tržištu mleka govori da je otkupna cena od 30 do 50 dinara po litri, osim ako niste privilegovan proizvođač i ugovorite bolju cenu. Muznih krava, ali i stoke je sve manje.

Ipak, tržišna utakmica traje i tako se godišnje uveze 11 hiljada tona sira, pa zbog ovoga mlekarska industrija i tržište poznavaocima liče na srpski fudbal - ima igre, nema kvaliteta.

Foto: Printscreen/RTS

Ovim povodom, gosti u studiju Kurir televizije bili su dvojica proizvođača mleka iz Mačve, Goran Vasić, predsednik udruženja mlekara mačvanskog kraja i Branislav Terzić, poljoprivrednik.

Vasić je komentarisao uvoz u našu zemlju od 11.000 tona sira na godišnjem nivou i kako to utiče na njega, ali i sve druge domaće proizvođače mlečnih proizvoda.

- Kada bismo taj uvoz preveli u mleko, to vam je kao da uvozimo 300.000 litara mleka dnevno! Nisu sirevi kravljeg mleka problem, već biljni sirevi, koji su zauzeli tržište u velikoj razmeri. Restorani i tržni centri prodaju mnogo biljnog sira, a samim tim mi koji proizvodimo sir od kravljeg mleka gubimo utakmicu. - rekao je Vasić, pa se osvrnuo na otkupnu cenu mleka.

- Nije zadovoljavajuća cena, pogotovo ako uzmemo u obzir da će biti pritisaka oko poštovanja EU propisa i zakona za poljoprivrednike. U celoj toj priči, proizvođači mleka će biti na najvećem udaru. To podrazumeva da imamo standarde evropskog mleka, a cena otkupa upravo tu igra ključnu ulogu jer će sa boljom cenom biti i većih ulaganja. To je naš problem.

03:40 KRITIČNA SITUACIJA NA TRŽIŠTU MLEKA! Srpski proizvođači oštro kritikovali: Evropa promenila zakone zbog SAD i Rusije, biljni sirevi uništili srpske mlekare Izvor: Kurir televizija

Govoreći o standardima Evrope, uvek se navodi procenat aflatoksina koja je kod nas 0.25%, a u EU 0.05 odsto, pa je Terzić objasnio kako bi to uticalo na tržište u Srbiji.

- U Evropi je to najviše usvojeno kako bi zaštitila svoje tržište od Amerike i Rusije. Mi smo zadržali 0,25 i imamo problem da izvezemo mleko zbog te granice. Inače, to mleko morate da popijete baš u ekstremnim količinama da bi napravilo navedene štete. U Americi i Rusiji je 0,5 procenat - ističe Terzić.

Vasić apeluje na nadležne da ne uvoze mlečne proizvode, a naročito sir, kako ne bi došlo do komplikacija i ove godine.

- Imali smo sastanak sa deset mlekara i zbog navedene situacije i one su u problemu. Mi ćemo uputiti apel ministarstvu u tehničkom mandatu da se ne pišu rešenja i dozvole za uvoz mlečnih proizvoda, a posebno sireva. Da nam se ne desi, kao prošle godine, da se tržište baš u vreme Božićnog posta zatrpa, jer onda niko neće moći da reši taj problem- govori Vasić.

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Kurir.rs

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