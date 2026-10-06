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Govoreći o ekonomskim rezultatima prethodnih godina, ministar finansija u tehničkom mandatu i potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Mali je rast privrede izdvojio kao jedan od najvažnijih rezultata.

On navodi da je Srbija od 2018. godine među brže rastućim ekonomijama u Evropi.

- Što nam je brži rast, to znači da su veće investicije, da je bogatiji budžet, da imamo više radnih mesta, veće poreze i doprinose, veće investicije, plate i penzije - rekao je Mali za "Blic".

On je naveo da će stopa privrednog rasta Srbije ove godine biti između 3,5 i 3,7 odsto.

- Bićemo između drugog i trećeg mesta, možda i broj jedan u Evropi. Sledeće godine, sa EXPO-m, sa preko četiri odsto rasta koje očekujemo, bićemo sigurno prvi u Evropi - rekao je Mali.

On je naveo da je prosečna stopa privrednog rasta u Evropi između 0,9 i jedan odsto i ocenio da Srbija ubrzano smanjuje razliku u odnosu na standard Evropske unije.

O stabilnosti deviznog kursa

Kao još jedan važan rezultat izdvojio je stabilnost deviznog kursa u prethodnih 14 godina, ocenjujući da je ona važna za očuvanje životnog standarda građana.

Mali je naveo i da prosečna zarada u Srbiji trenutno iznosi nešto više od 121.000 dinara.

Mali je naveo da Srbija danas ima investicioni kreditni rejting i ocenio da je to potvrda stabilnosti domaće ekonomije.

- Danas imate Srbiju koja je jedina u regionu Zapadnog Balkana koja ima investicioni kreditni rejting, što znači da smo u grupi bezbednih, stabilnih zemalja - rekao je Mali.

Otvoreno pola miliona novih radnih mesta

On je istakao da su od 2018. godine povećavane plate, penzije i minimalna zarada, kao i da je u međuvremenu otvoreno više od pola miliona novih radnih mesta.

Govoreći o značaju stabilnog kursa, Mali je naveo primer građanina koji ima ratu kredita od 300 evra, odnosno oko 36.000 dinara. Prema njegovoj računici, ukoliko bi dinar oslabio za 50 odsto, ista rata iznosila bi oko 54.000 dinara, zbog čega je stabilnost domaće valute izdvojio kao važan faktor očuvanja životnog standarda.

Prosečna plata u Srbiji, prema poslednjem podatku za jul, iznosila je 121.400 dinara, dok je medijalna zarada oko 95.000 dinara.

Mali je naveo da je prosečna zarada nominalno porasla 11,3 odsto u odnosu na jul prošle godine, dok je realni rast, kada se uračuna inflacija, iznosio 9,2 odsto.

- Realno veća znači iznad nivoa inflacije. Inflacija je u julu bila 1,9 odsto, u avgustu 2,2 odsto. Dakle, povećanje od 9,2 odsto je realno iznad nivoa inflacije - rekao je Mali.