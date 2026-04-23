Slušaj vest

U Svilajncu pokrenut je postupak za realizaciju novog industrijskog kompleksa namenjenog proizvodnji tehničkih tkanina i mreža, dok je javni uvid u studiju procene uticaja na životnu sredinu trenutno u toku.

Investitor Fortis Technical Textiles doo planira izgradnju proizvodno-administrativnog kompleksa u više faza, na parceli od približno 2,17 hektara. Projektom je obuhvaćeno ukupno osam objekata, uključujući proizvodni pogon, upravnu zgradu, skladišta, radionicu i tehnički blok.

Ukupna bruto razvijena građevinska površina planiranih objekata iznosi oko 10.570 kvadratnih metara, a realizacija će se odvijati etapno.

Po završetku svih faza, predviđeno je da fabrika dostigne godišnji kapacitet od oko 2,85 miliona kvadratnih metara geotekstila i 12,25 miliona kvadratnih metara građevinskih mreža sa polimernim premazom. U prvoj fazi planirano je ostvarenje 50% ukupnog kapaciteta.

Proizvodni asortiman obuhvata geotekstile visoke čvrstoće, geomreže, geokompozite i specijalne armirane tkanine, koje nalaze primenu u građevinarstvu i infrastrukturnim projektima.