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Tri osobe zatečene su u nezakonitom lovu na području lovišta Lovačkog udruženja "Fazan" u Vladimircima, gde su zbog afričke kuge svinja na snazi posebne mere biološke bezbednosti i kontrole, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Krivolov je otkriven u noći između 25. i 26. jula tokom zajedničke akcije stručne službe korisnika lovišta i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Prilikom kontrole kod osumnjičenih su pronađeni lovačko oružje, kompletna lovačka oprema, kao i nelegalno odstreljen srndać visoke trofejne vrednosti. Prema procenama stručnjaka, njegov trofej mogao bi da osvoji bronzanu medalju prilikom zvaničnog ocenjivanja.

Osumnjičeni su članovi lovačkih udruženja

Kako navodi Ministarstvo, sva trojica osumnjičenih članovi su lovačkih udruženja sa teritorije Beograda i gradske opštine Obrenovac.

Protiv njih će, u skladu sa zakonom, biti pokrenuti odgovarajući postupci pred nadležnim organima.

Krivolov u području zahvaćenom afričkom kugom svinja

Dodatnu ozbiljnost ovom slučaju daje činjenica da je nezakoniti lov izvršen na području na kojem je potvrđena afrička kuga svinja i gde su na snazi posebna ograničenja uvedena radi sprečavanja širenja bolesti.

Iz Ministarstva upozoravaju da neovlašćeno kretanje kroz zaražena područja i nepoštovanje propisanih mera može ozbiljno da ugrozi sprovođenje aktivnosti usmerenih na suzbijanje zaraze.

Opasnost po stočarsku proizvodnju

Kako ističu nadležni, ovakvo ponašanje može da umanji ili čak poništi napore veterinarskih službi, lovačkih organizacija i drugih institucija koje učestvuju u borbi protiv afričke kuge svinja.

Ova zarazna bolest pogađa domaće i divlje svinje, a neodgovorno ponašanje u zaraženim i ugroženim područjima može imati ozbiljne posledice po domaću stočarsku proizvodnju.

Kontrole će biti nastavljene

Ministarstvo poljoprivrede najavilo je da će, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Upravom za veterinu, korisnicima lovišta i drugim nadležnim institucijama, nastaviti sa pojačanim kontrolama i sprovođenjem propisanih mera.

Nadležni su još jednom apelovali na građane i lovce da poštuju ograničenja koja važe u područjima zahvaćenim afričkom kugom svinja, naglašavajući da uspeh u suzbijanju ove bolesti ne zavisi isključivo od rada veterinarskih službi, već i od odgovornog ponašanja svih učesnika.