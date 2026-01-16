Slušaj vest

Intersport Austria Group postigla je dogovor o preuzimanju regionalne kompanije Intersport ISI, koja posluje na tržištima jugoistočne Evrope. Informaciju je potvrdio poljski investicioni fond Enterprise Investors, dok vrednost transakcije nije saopštena. Realizacija akvizicije uslovljena je dobijanjem saglasnosti nadležnih tela za zaštitu konkurencije. Intersport ISI posluje i na tržištu Srbije.

Enterprise Investors se povlači nakon 10 godina

Još u aprilu 2022. godine, uprava fonda Enterprise Investors najavila je nameru da proda Intersport, uz obrazloženje da želi da preusmeri investicije ka kompanijama iz oblasti tehnologije i informacionih tehnologija. Fond Polish Enterprise VII, kojim upravlja Enterprise Investors, kupio je Intersport ISI 2016. godine od kompanije Mercator za 34,5 miliona evra.

Više od 500 prodavnica u 12 država

Iz Intersport Austria Group ističu da će ovom akvizicijom njihova mreža obuhvatiti više od 500 prodajnih objekata u ukupno 12 zemalja. Prema navodima poljske novinske agencije PAP, spoljni prihodi grupe bi po prvi put trebalo da premaše iznos od oko milijardu evra, čime se dodatno jača tržišna pozicija kompanije u regionu srednje i jugoistočne Evrope.

- Ovo preuzimanje predstavlja važan strateški korak za Intersport Austriju - izjavio je izvršni direktor Franz Koll, dodajući da se u narednom periodu očekuju značajni efekti kroz sinergije u oblasti nabavke, logistike i digitalnih rešenja.

Ukupni prihodi blizu 800 miliona evra

Intersport Austrija upravlja maloprodajnim lancem na licenciranim tržištima Austrije, Mađarske, Slovačke i Češke. Na domaćem tržištu kompanija je tokom prošle godine ostvarila prihod od približno 670 miliona evra, dok su ukupni prihodi, uključujući poslovanje u inostranstvu, dostigli skoro 800 miliona evra, navodi se u saopštenju Enterprise Investorsa.

Intersport ISI prisutan i u Srbiji

Kompanija Intersport ISI, sa sedištem u Sloveniji, upravlja sa 110 sopstvenih prodavnica, dok dodatnih 40 funkcioniše kroz franšizni model. Posluje na tržištima Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Severne Makedonije. Prema procenama menadžmenta, prihodi kompanije su tokom prošle godine dostigli gotovo 140 miliona evra.

Promene u poslovanju u Srbiji

Kako je ranije saopšteno, brend Intersport će i dalje biti prisutan na srpskom tržištu, ali kroz partnerski model poslovanja, prema kojem će lokalni partneri preuzeti rad većeg broja postojećih prodavnica.

Postepeno zatvaranje dela mreže

Usled promene poslovne strategije, deo maloprodajnih objekata koji neće biti obuhvaćeni partnerskim ugovorima biće postepeno zatvoren.