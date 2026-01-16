Slušaj vest

Ostrvo Bardsey, poznato i pod velškim imenom Ynys Enlli, objavilo je konkurs za tri radne pozicije, pomoćnika čuvara zaduženog za posetioce, čuvara stoke i službenika za odnose s javnošću. Ovakav oglas možda ne bi privlačio posebnu pažnju da se ne radi o izuzetno malom i izolovanom ostrvu smeštenom nadomak poluostrva Llyn, na severu Velsa, gde broj životinja daleko premašuje broj ljudi.

Na ostrvu stalno žive svega tri osobe, dok se na njemu nalazi oko 300 ovaca i približno 200 sivih foka. Bardsey je potpuno zabačen, nema automobila, niti je povezan na električnu mrežu.

Uprkos tome, ostrvo je poznato po netaknutoj prirodi i izuzetnim pejzažima, zbog čega ga neki nazivaju i "vratima raja". Na njemu se nalazi i prvo evropsko utočište tamnog neba, što ga čini savršenim mestom za posmatranje zvezda zahvaljujući gotovo potpunom odsustvu svetlosnog zagađenja.

Tokom leta Bardsey privlači stotine posetilaca koji dolaze u potrazi za tišinom i odmorom u mirnom, idiličnom okruženju. Na ostrvu postoji svega petnaestak objekata, koji se koriste kao smeštaj za turiste ili za sezonske radnike.

Za prve dve pozicije neophodan je boravak na ostrvu, a odabrani kandidati, pored plate, dobijaju i besplatan smeštaj. Treće radno mesto omogućava rad na daljinu. Satnica iznosi oko 12,71 funti, odnosno približno 15 evra.

Ipak, odlazak na posao na Bardsey zahteva dobru pripremu. Ostrvu se može pristupiti isključivo brodom iz luke Port Meudwy. Dodatnu komplikaciju predstavlja činjenica da brod saobraća samo kada vremenski uslovi to dozvole i kada postoji dovoljan broj zainteresovanih putnika, kako je navedeno na sajtu Bardsey Island Boat Trips. Uz to, cena karte za vožnju koja traje oko 20 minuta iznosi 57 evra po osobi.