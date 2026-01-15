Slušaj vest

Sve veći broj građana Srbije u potrazi je za načinima da ostvare dodatnu zaradu uz stalni posao, a jedna od najpopularnijih opcija poslednjih godina postala je šetnja pasa.

Ova vrsta angažmana nudi veliku fleksibilnost, lako se uklapa u svakodnevne obaveze i predstavlja izvor prihoda koji se ostvaruje postepeno, ali sigurno. Cena šetnje psa na tržištu kreće se oko 900 dinara po satu, a mnogi koji se time bave organizuju dve kraće šetnje dnevno, jednu ujutru, pre odlaska na posao, i drugu u večernjim satima. Na taj način, uz svega sat vremena rada dnevno, moguće je obezbediti dodatna sredstva za plaćanje računa ili odvajanje novca za putovanja i lične interese.

Stručnjaci ukazuju da ovakvi poslovi, iako naizgled skromni, mogu imati značajan uticaj na kvalitet života. Posebno su zanimljivi mladima, studentima, ali i svima koji žele da rasterete kućni budžet. Osim šetnje pasa, u poslednje vreme sve su traženiji i poslovi poput dostave hrane, povremenog čišćenja stanova, kao i angažmani preko onlajn platformi namenjenih kratkotrajnim zadacima.

Fleksibilnost je ključni razlog njihove popularnosti. Dodatni poslovi se najčešće obavljaju pre ili nakon redovnog radnog vremena i ne oduzimaju mnogo vremena, objašnjava jedan od onih koji pružaju usluge šetnje pasa. Prema aktuelnim trendovima, sve više ljudi je spremno da se okuša u ovakvim „mikro-poslovima“, koji omogućavaju stabilan dodatni prihod bez narušavanja svakodnevnog ritma i obaveza.