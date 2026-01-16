Slušaj vest

Flota železničke kompanije Srbija voz do 2028. trebalo bi da bude znatno modernizovana i podmlađena, jer je osim novih putničkih kompozicija u planu obnavljanje i lokomotiva i spavaćih kola.

Jedno od prvih "podmlađivanja" trebalo bi da usledi već ove godine u toku koje je predviđena isporuka prva četiri elektromotorna voza iz Kine za brzine do 120 kilometara na čas za prugu koja se trenutno gradi od Zemun polja. do Nacionalnog stadiona. Preostalih pet treba da bude isporučeno do kraja februara naredne godine, istakao je Ljubiša Pejičić, v. d. direktora Srbija voza za najnovije izdanje lista Pruga.

Komercijalni ugovor za devet kompozicija, kako je podsetio, zaključen je u novembru 2024. godine.

- Uključivanje u saobraćaj ovih vozova očekuje se odmah po završetku neophodnih testiranja na prugama, a najkasnije do početka Specijalizovane izložbe EXPO 2027 - kazao je on.

Foto: Đorđe Krstić

Vozovi će saobraćati na železničkoj mreži Beograda koja počinje od Ranžirne i prolazi kroz stanice Rakovica, Beograd centar, Novi Beograd, Zemun polje, Aerodrom Nikola Tesla i završavaće kod Nacionalnog stadiona. Kako je ukazao Pejičić, ovi vozovi su razvijani na "pouzdanoj, proverenoj i bezbednoj platformi kineskih regionalnih i prigradskih EMV-ova, kao u skladu sa karakteristikama gradske železnice u Beogradu".

- U pitanju su trodelne elektromotorne garniture dužine 63,2m, baterijskom autonomijom od 5km i sa 380 mesta, od čega 90 za sedenje i 290 za stajanje - kazao je Pejičić.

Osim ovoga, u toku je i nabavka Srbija voza vezana za kupovinu šest višesistemskih lokomotiva iz zajma EUROFIME u vrednosti od 40 mil EUR. Kako je kazao Pejičić šest novih lokomotiva trebalo bi da bude isporučeno i u saobraćaj uključeno u toku 2028. godine.

Uz to, novost je da Srbijavoz planira da u toku ove godine raspiše i javnu nabavku za 12 spavaćih kola. Ugovor o zajmu i ugovor o garanciji za finansiranje ove nabavke zaključeni su sa EBRD-om 31. oktobra prošle godine. I isporuka novih spavaćih kola planirana je za 2028. godinu, odnosno do kraja te godine.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Kada je reč o rekonstrukciji regionalnih depoa Srbijavoza, kako je najavio Pejičić, projekti za njihovu modernizaciju su su završnoj fazi, a objavljivanje tendera za izvođenje radova na depoima predviđeno je za april i maj ove godine.