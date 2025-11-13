Slušaj vest

Hornbach Baumarkt je saopštio da je osnovao pridružnice u Srbiji kako bi se pripremio za ulazak na srpsko tržište. Prioriteti razvoja uključuju izbor odličnih lokacija i sticanje novih regionalnih dobavljača. Iz kompanije su za portal Retail Serbia istakli da ne očekuju da će se prve mega prodavnice otvoriti pre kraja 2027. godine.

Erich Harsch, generalni direktor kompanije je izjavio: "Milioni kupaca u devet evropskih zemalja cene našu stručnost kao vodeće prodavnice po principu "uradi sam". Da bismo u budućnosti ubedili još više ljudi u naš asortiman i stručnost, želimo da nastavimo organski rast. U Srbiji, zemlji s tako dugom i bogatom istorijom i tako raznovrsnom kulturom, vidimo veliki potencijal za ovo".

Jan Hornbach, član upravnog odbora kompanije je povodom ulaska na srpsko tržište izjavio: "2007. godine smo otvorili našu prvu prodavnicu u Rumuniji, susednoj zemlji Srbije. Danas tamo poslujemo veoma uspešno sa 11 Hornbach centara. Nadamo se uspešnom poslovanju i u Srbiji. Čitav projekat je u fazi planiranja pa nismo u mogućnosti da dajemo čvrste izjave sa otvaranjem prvih prodavnica"

- Na pravom smo putu sa celim projektom ulaska u Srbiju. To je još jedna istorijska prekretnica za uspešan razvoj naše kompanije - dodao je Jan Hornbach.

Hornbach Holding posluje sa 176 centara u devet evropskih zemalja. U fiskalnoj 2024 / 25, grupa je ostvarila neto prodaju od 6,2 milijarde evra. Hornbach spada u pet najvećih trgovaca po principu "uradi sam" i trenutno zapošljava oko 25.000 radnika.