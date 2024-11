- Zaposleni u obrazovnom sektoru često su nedovoljno plaćeni za trud i odgovornost koju njihov posao nosi, a inflacija i ekonomske promene dodatno utiču na njihov standard. U takvom okruženju, privatni časovi za mnoge su jedini način da poboljšaju svoju finansijsku situaciju i obezbede egzistenciju. Ali, dok nastavnici tako nalaze način da prežive, obrazovni sistem ‘pati’ – ovakav dodatni rad može dovesti do iscrpljenosti prosvetnih radnika, što bi moglo negativno da utiče na kvalitet nastave - navodi nastavnica engleskog jezika koja radi u jednoj osnovnoj školi, ali i drži privatne časove.

Cena privatnih časova koji se deci drže van škole varira u zavisnosti od predmeta i brojnosti učenika. Časovi iz matematike za srednjoškolce iznose oko 2.000 dinara, ali ukoliko ima više učenika u grupi – na primer do pet, tada će i cena biti niža – od 1.800 dinara za dvočas. Za časove fizike ili hemije cene se kreću od 2.500 do 3.000 dinara po detetu, takođe za dvočas.

Osim prirodnih predmeta, deca najčešće imaju dodatnu pomoć oko stranih jezika. Sat vremena učenja francuskog ili nemačkog jezika košta od 1.500 do 1.800 dinara. Veliki broj privatnih škola časove engleskog naplaćuje od 30 do 50 evra mesečno, jer imaju veće grupe, dok su individualni časovi skuplji i koštaju od 1.500 do 2.000 dinara.