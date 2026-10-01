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Konzorcijum predvođen britanskom naftnom kompanijom Šel doneo je konačnu investicionu odluku o udvostručavanju proizvodnih kapaciteta projekta za proizvodnju tečnog prirodnog gasa (LNG) u Britanskoj Kolumbiji u Kanadi.

To predstavlja podsticaj ambiciji kanadskog premijera Marka Karnija da Kanada postane "energetska supersila", preneo je CNBC.

Kompanija Šel saopštila je da će kapacitet projekta biti povećan sa sadašnjih 14 miliona metričkih tona LNG-a godišnje, na oko 28 miliona tona.

Šel ima 40 odsto udela u projektu, dok su partneri malezijski Petronas, kineski PetroČajna, japanski Micubiši korp i južnokorejska državna kompanija Korea Gas Corp.

Očekuje se da će ova investicija pomoći Kanadi da postane jedna od vodećih svetskih izvoznica tečnog prirodnog gasa u trenutku značajnih poremećaja na globalnom tržištu energenata i nastojanja zemalja koje podržavaju Ukrajinu da smanje zavisnost od ruskog gasa, navodi CNBC.

Projekat se nalazi na pacifičkoj obali Kanade i predviđen je za snabdevanje kupaca u Aziji, a komercijalni rad proširenog kapaciteta trebalo bi da krene početkom 2030.