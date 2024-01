NAŠLI RUPU U ZAKONU DA BI RADILI I NEDELJOM: Za kršenje OVOG pravila kazne idu i do 40.000 €, ali ONI ne mare!

Trgovac, odnosno poslodavac, kao pravna osoba za kršenje ove norme, može biti kažnjen novčanom kaznom od 660 do 39.810 evra.

Kao što znamo, u Hrvatskoj je proglašena neradna nedelja za pekare, a izuzetak su ugostiteljski objekti, što je u ovom slučaju "dobro poslužilo" jednom objektu iz pekarskog lanca Pan-Pek. Vest da ova pekara radi i nedeljom, ali ne prodaje hleb, prvi je objavio portal gorica.info.

Naime, na pultu pekare je istaknut natpis "Radimo BEZ KRUHA", a kupci se zbog toga, uglavnom, ljute na prodavačice koje su ni krive ni dužne.

"Rupa u zakonu"

Ekipa s pomenutog portala je razgovarala sa radnicom iz jedne od dveju pekara koje su bile otvorene u Velikoj Gorici u nedelju, 21. januara. Kaže kako ni njima niko od nadređenih nije rekao previše. Jedino što sigurno znaju jeste da rade i nedeljom, iako je u julu 2023. godine donesen izmenjeni zakon.

- Koliko sam razumela upravnika, mi smo nedeljom ugostiteljski objekat. Imamo i dalje lisnato testo i kroasane. Očito se radi o "rupi u zakonu". Meni nije teško da radim, jer sam ionako već tu, kao i moje kolege, ali nemamo veliki promet - objašnjava prodavačica.

Dodala je da nedeljom ne smeju da prodaju ni kese, ni mlečne proizvode, pa subotom, nakon smene, sve moraju da ih sklone. Prodavačica kaže da joj u svemu, ipak, najteže pada kada je kupci vređaju zbog "čudne" situacije.

Bez dodatka na platu

Za rad nedeljom i praznikom, radnik po zakonu ostvaruje pravo na dodatak na platu, ali prema informacijama od zaposlenih, to u Pan-Peku nije slučaj.

ZiDZR-om je precizirano da radnik ima pravo na povećanu zaradu, pri čemu povećanje za svaki sat rada nedeljom ne može biti manje od 50 odsto, i to za: otežane uslove rada, prekovremeni rad, noćni rad, rad nedeljom, rad praznikom i neradnim danom.

Izmene hrvatskog Zakona o trgovini stupile su na snagu 1. jula 2023. godine, podseća se. Propisano je da radno vreme prodajnih objekata određuju trgovci, u periodu od ponedeljka do subote, u ukupnom trajanju do 90 sati nedeljno, koje trgovci samostalno raspoređuju, te da su prodajni objekti zatvoreni nedeljom i praznicima.

Trgovac može samostalno da odredi 16 radnih nedelja u godini, s tim da se trajanju radnog vremena prodajnih objekata dodaje 15 sati koje raspoređuje od ponedeljka do nedelje. Trgovac, odnosno poslodavac, kao pravna osoba za kršenje ove norme može biti kažnjen novčanom kaznom od 660 do 39.810 evra, a kao odgovorna fizička osoba može biti kažnjen novčanom kaznom od 530 do 9290 evra.

