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U istraživanju je učestvovalo čak 11.222 ispitanika koji su birali VRH poslodavca, a od toga broja je 6.999 učesnika ocenilo i koje karakteristike radnog okruženja smatra važnim, ali i u kojoj meri ih prepoznaju kod svojih poslodavaca.

Prema mišljenju pripadnika Generacije Z, titulu najatraktivnijeg poslodavca ponela je Coca-Cola HBC Srbija.

Kada se izdvoje odgovori mladih, dobija se prilično jasna slika o tome šta oni danas očekuju od poslodavaca. Iako se često govori o tome da Generacija Z ima potpuno drugačije poglede na posao od starijih generacija, rezultati pokazuju da su njihove potrebe zapravo vrlo konkretne: žele poverenje, otvorenu komunikaciju, mogućnost razvoja i jasna pravila igre.

Mladi traže transparentnost

Jedna od najvažnijih stvari za mlade jeste transparentnost. Čak 86% pripadnika Generacije Z smatra da je važno da poslodavci otvoreno komuniciraju sa zaposlenima o promenama, izazovima i poslovnim rezultatima. Međutim, istraživanje pokazuje da značajan broj mladih ne smatra da takvu otvorenost zaista dobija u svakodnevnom radu. Za njih iskrena komunikacija nije dodatna vrednost, već osnov za izgradnju poverenja između zaposlenih i kompanije.

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Slična situacija je i kada je reč o fleksibilnosti. Za 85% mladih važno je da lideri imaju poverenje u zaposlene i podržavaju fleksibilne načine rada. Pri tome, fleksibilnost ne podrazumeva samo mogućnost rada od kuće, već i slobodu da zaposleni organizuju svoj posao na način koji im omogućava najbolje rezultate. Mladi žele da budu vrednovani prema onome što postižu, a ne prema tome koliko vremena provode za radnim stolom.

Izražavanje mišljenja

Posebno se izdvaja značaj psihološke bezbednosti. Čak 89% pripadnika Generacije Z želi da radi u okruženju u kojem mogu slobodno da iznesu mišljenje, postave pitanje ili ukažu na problem bez straha od negativnih posledica. Drugim rečima, mladi od lidera očekuju da stvaraju atmosferu poverenja, a ne kontrole. Radno mesto na kojem zaposleni ne mogu otvoreno da razgovaraju o problemima za novu generaciju postaje sve manje prihvatljivo.

Rezultati pokazuju i da mladi ne žele manje pravila, kako se često pretpostavlja. Naprotiv. Za čak 90% pripadnika Generacije Z važno je da su njihove uloge, odgovornosti i očekivanja jasno definisani. Nejasna zaduženja, prebacivanje odgovornosti i konfuzija oko toga ko za šta odgovara predstavljaju jedan od najčešćih izvora nezadovoljstva zaposlenih.

Kada je reč o karijeri, Generacija Z sve manje razmišlja kroz klasične hijerarhije i titule. Za 81% mladih važno je da kompanija pruža mogućnosti za razvoj zasnovan na veštinama, a ne samo na formalnim pozicijama. Oni žele da napreduju zbog znanja, rezultata i potencijala, a ne isključivo zbog godina provedenih u organizaciji. Zato kompanije koje ulažu u razvoj zaposlenih i omogućavaju kontinuirano učenje imaju značajnu prednost u privlačenju mladih talenata.

Jasni kriterijumi plate

Važno mesto među očekivanjima zauzima i transparentnost zarada. Za 77% pripadnika Generacije Z važno je da poslodavac jasno komunicira kriterijume za određivanje plata i povećanja zarade. Mladi danas ne žele samo informaciju o tome kolika će im biti plata, već i jasno razumevanje kako se do nje dolazi i šta je potrebno da bi napredovali.

Za razliku od prethodnih generacija, Generacija Z odrasla je uz digitalne tehnologije i veštačku inteligenciju. Zbog toga ne iznenađuje podatak da više od polovine mladih smatra važnim da kompanije koriste AI na etičan i transparentan način. Mladi nemaju problem sa tehnologijom, ali žele da razumeju kako ona utiče na njihov posao i na koji način se koristi u organizaciji.

Ako bi se svi rezultati istraživanja sveli na jednu poruku, ona bi glasila da Generacija Z ne traži savršenog poslodavca. Traži poslodavca kome može da veruje. Kompanije koje otvoreno komuniciraju, pružaju mogućnosti za razvoj, jasno definišu očekivanja i dosledno primenjuju pravila imaju najveće šanse da privuku i zadrže novu generaciju zaposlenih.