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Kao apsolutni hit i novo domaće „more“ na domaćem tržištu su se izdvojila Belocrkvenska jezera, smeštena na samom jugu Banata. Ova specifična oaza, koja obuhvata sedam veštačkih jezera nastalih eksploatacijom šljunka, doživljava neviđenu ekonomsku i ekspanziju poseta jer nudi kristalno čistu, prozirnu vodu, uređene plaže i netaknutu prirodu, a sve to po cenama koje su i do duplo niže u odnosu na izvikane i pretrpane turističke centre u Srbiji.

Turistička organizacija beleži stalni skok broja poseta domaćih gostiju iz svih delova zemlje, prvenstveno onih koji žele istinski mir, beg od betona i pristupačne uslove za porodični odmor bez skrivenih, nepredviđenih troškova koji često umeju da pokvare letovanje.

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Prirodna oaza i kristalno čista šljunkovita jezera

Glavni razlog zašto Bela Crkva munjevito osvaja status omiljenog letovališta jeste jedinstveni prirodni ambijent i specifičan kvalitet same vode, koja se zbog prirodne filtracije kroz bogato šljunkovito tlo konstantno obnavlja, pročišćava i ostaje bistra tokom celog leta, čak i u danima najvećih tropskih talasa.

Za razliku od pretrpanih bazenskih kompleksa gde vlada nesnosna gužva, ovde posetioci mogu birati između Glavnog, Vračevgajskog, Šaranskog ili Šljunkarskog jezera, od kojih svako nudi potpuno drugačiju vrstu sadržaja i ambijenta. Gosti tako mogu birati između uređenih plaža sa ležaljkama, suncobranima i zabavnim toboganima za decu, pa sve do potpuno divljih, skrivenih i pošumljenih uvala koje su idealne za ljubitelje kampovanja, osame i sportskog ribolova.

Činjenica da ova lokacija još uvek nije opterećena masovnim hotelskim soliterima, divljom gradnjom i betoniranjem daje joj poseban, autentičan šarm koji starije generacije neodoljivo podseća na primorska mesta iz nekih prošlih, opuštenijih vremena.

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Minimalni troškovi puta iz Beograda i Novog Sada

Jedna od velikih prednosti ovog banatskog letovališta jeste njegova geografska blizina i odlična saobraćajna povezanost sa najvećim gradskim centrima u zemlji, što startne troškove samog puta svodi na minimum i čini ga idealnim kako za produžene vikende, tako i za višenedeljni odmor.

Ako se na put kreće iz Beograda, Bela Crkva je udaljena tek stotinak kilometara ukoliko se izabere proverena i rasterećena ruta preko Pančeva i Kovina. Za ovo putovanje automobilom, uz prosečnu potrošnju goriva i njegove trenutne cene, potrebno je izdvojiti između 1.800 i 2.200 dinara za gorivo u jednom pravcu.

Sa druge strane, za turiste koji dolaze iz Novog Sada, udaljenost iznosi oko 170 kilometara preko Alibunara i Vršca, što zahteva izdatak od oko 3.000 do 3.500 dinara za gorivo. Veoma važna stavka za kućni budžet, koju mnogi turisti ističu kao ogroman plus, jeste i to što se na ovim regionalnim deonicama nigde ne plaća putarina, što predstavlja značajnu uštedu u poređenju sa letovanjima koja zahtevaju kretanje auto-putevima Srbije gde takse znatno uvećavaju troškove puta.

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Pristupačne cene privatnih apartmana i kampova

Za razliku od Zlatibora ili Kopaonika gde je danas postalo gotovo nemoguće pronaći pristojan, čist i bazično opremljen smeštaj za manje od 50 ili 60 evra po danu, Bela Crkva nudi izuzetno konkurentne cene koje su u potpunosti krojene prema domaćem džepu i prosečnim platama.

Ponuda privatnog smeštaja, porodičnih vila, apartmanskih kuća i odlično uređenih auto-kampova raste iz meseca u mesec, a lokalni stanodavci se trude da privuku goste visokim nivoom higijene, opremljenosti i tradicionalnim vojvođanskim gostoprimstvom.

Najam kompletno opremljenog privatnog apartmana za četvoročlanu porodicu, sa obezbeđenim parkingom, internetom i klimom, kreće se u širokom rasponu od 3.500 do 6.000 dinara po jednom noćenju, u zavisnosti od luksuza i same udaljenosti od obale Glavnog jezera koje je epicentar dešavanja. Za one koji traže viši nivo komfora i hotelsku uslugu, smeštaj u lokalnim hotelima i modernijim vilama sa sopstvenim bazenima može se obezbediti po ceni od 7.000 do 10.000 dinara za noć sa uključenim bogatim doručkom. Istovremeno, mesta u uređenim auto-kampovima na samoj obali jezera izuzetno su popularna među mlađom populacijom, prirodnjacima i avanturistima, a cena postavljanja sopstvenog šatora i dnevnog boravka po osobi iznosi simboličnih 800 do 1.200 dinara, što je cifra koja se retko gde više može sresti.

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Cenovnik ugostitelja koji uspešno prkosi opštoj inflaciji

Ono što ipak najviše oduševljava, a neretko i šokira goste koji prvi put posete ovaj deo južnog Banata, jesu računi u ugostiteljskim objektima, koji su ostali u granicama normale i uspešno prkose opštoj inflaciji i nerealnom podizanju cena koje vlada na izvikanim domaćim destinacijama. Lokalni kafići na samim plažama i restorani domaće kuhinje raspoređeni oko jezera svakodnevno nude bogat i raznovrsan meni zasnovan na tradicionalnom banatskom gurmanluku i uvek svežoj rečnoj ribi koja stiže direktno iz obližnjeg Dunava i Nere.

Obična domaća kafa i espreso u kafićima pored jezera koštaju između 150 i 220 dinara, dok se osvežavajući sokovi, limunade i gazirana pića mogu naručiti po ceni od 200 do 280 dinara, što je za mnoge Beograđane i Novosađane nezamislivo niska cena. Ljubitelji piva će za domaće točeno pivo u krigli izdvojiti oko 220 do 300 dinara.

Kada je reč o hrani, cene su tek posebna priča jer kompletan i obilan ručak za jednu osobu u restoranu, koji uključuje obilnu porciju roštilja, punjenu vešalicu ili bogatu riblju čorbu sa prilogom, hlebom i sezonskom salatom, iznosi između 800 i 1.400 dinara. To praktično znači da cela četvoročlana porodica može da ruča za manje od 5.000 dinara, uključujući u tu cenu i osvežavajuća pića, što je na drugim mestima jedva dovoljno za dve osobe.

Čuvena jela iz radničkih menzi u Jugoslaviji Foto: Yadid Levy / Alamy / Profimedia

Koncept pametnog odmora bez skrivenih troškova plaže

Ekonomski stručnjaci i turistički analitičari ističu da cela ova regija doživljava pravi procvat i stabilan privredni rast upravo zato što nudi takozvani koncept pametnog odmora i racionalnog trošenja novca. Kupci turističkih aranžmana i vikend-turisti više ne žele da plaćaju precenjene kvadrate, skupe i komplikovane parkinge u komercijalizovanim banjama samo da bi šetali kroz gužvu i trošili novac na skupe ulaznice.

U Beloj Crkvi se novac troši direktno na odmor, kvalitetnu lokalnu hranu i aktivnosti na vodi, bez skrivenih zamki poput naplate ulaza na plaže ili astronomskih cena iznajmljivanja plažnog mobilijara. Primera radi, iznajmljivanje dve ležaljke i suncobrana na Glavnom jezeru košta svega 300 do 500 dinara za ceo dan, dok je na većini drugih mesta to luksuz koji se plaća višestruko skuplje.

Dodatni motor razvoja ovog mesta jeste i blizina Deliblatske peščare, jedinstvenog prirodnog fenomena, kao i istorijskog grada Vršca, što turistima omogućava bogat aktivan odmor koji uključuje vinske ture, biciklizam, obilazak starih vetrenjača i pešačke staze kroz prirodu. Sa čistim računima, jeftinim prevozom, pristupačnim smeštajem i netaknutom banatskom prirodom, ova lokacija se nametnula kao idealno dugoročno rešenje za sve koji žele maksimalan užitak na letovanju uz minimalno opterećenje kućnog budžeta, dokazujući da kvalitetan letnji odmor u Srbiji još uvek može da bude dostupan svima i potpuno lišen agresivnog turističkog kiča.