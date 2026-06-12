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Lako je danas baviti se marketingom, ali da li želiš da ga stvarno razumeš?

Beograd, 12. jun 2026. – IAA Srbija je zvanično otvarila prijave za AcademIAA 2026, edukativni program namenjen mladim marketinškim profesionalcima sa do pet godina iskustva u industriji. Velika novina ovogodišnjeg programa je uvođenje novog modula PRODUKCIJA, koji se pridružuje postojećim modulima: Kreativa, Biznis, Mediji, Digital, kao i Istraživanje i analitika.

Koordinatori modula za 2026. godinu su:



Aleksandar Đorđević, Chief Innovation & Strategy Officer, Media Operations, UM / AMA Group (modul MEDIJI)

Ana Adžić, Managing Director and Producer, Rooster Production (modul PRODUKCIJA)

Ivan Minić, Konsultant u oblasti razvoja poslovanja i preduzetnik (modul BIZNIS)

Milja Šijakinjić, Kreativna direkcija / Scenariji, Žiška (modul KREATIVA)

Stefan Beriša, Residential Mobile Product Management Team Manager, A1 Srbija (modul ISTRAŽIVANJE I ANALITIKA)

Strahinja Ćalović, Kreator sadržaja (modul DIGITAL) Kako bi se obezbedio najviši kvalitet rada, radionica i mentorski pristup, broj mesta je strogo ograničen na maksimalno 40 odabranih polaznika. Predavanja će se održavati u periodu od septembra do decembra, svakog petka od 14:00 do 18:00 časova, u savremeno opremljenom Doing trening centru (Beograd). Tokom tri meseca, polaznici će proći kroz intenzivan miks predavanja, praktičnih radionica i panel diskusija. Kako se prijaviti?