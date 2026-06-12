IAA SRBIJA OTVARA PRIJAVE ZA ACADEMIAA 2026
Lako je danas baviti se marketingom, ali da li želiš da ga stvarno razumeš?
Beograd, 12. jun 2026. – IAA Srbija je zvanično otvarila prijave za AcademIAA 2026, edukativni program namenjen mladim marketinškim profesionalcima sa do pet godina iskustva u industriji.
Velika novina ovogodišnjeg programa je uvođenje novog modula PRODUKCIJA, koji se pridružuje postojećim modulima: Kreativa, Biznis, Mediji, Digital, kao i Istraživanje i analitika.
Koordinatori modula za 2026. godinu su:
Aleksandar Đorđević, Chief Innovation & Strategy Officer, Media Operations, UM / AMA Group (modul MEDIJI)
Ana Adžić, Managing Director and Producer, Rooster Production (modul PRODUKCIJA)
Ivan Minić, Konsultant u oblasti razvoja poslovanja i preduzetnik (modul BIZNIS)
Milja Šijakinjić, Kreativna direkcija / Scenariji, Žiška (modul KREATIVA)
Stefan Beriša, Residential Mobile Product Management Team Manager, A1 Srbija (modul ISTRAŽIVANJE I ANALITIKA)
Strahinja Ćalović, Kreator sadržaja (modul DIGITAL)
Kako bi se obezbedio najviši kvalitet rada, radionica i mentorski pristup, broj mesta je strogo ograničen na maksimalno 40 odabranih polaznika.
Predavanja će se održavati u periodu od septembra do decembra, svakog petka od 14:00 do 18:00 časova, u savremeno opremljenom Doing trening centru (Beograd). Tokom tri meseca, polaznici će proći kroz intenzivan miks predavanja, praktičnih radionica i panel diskusija.
Kako se prijaviti?
Zvanični rok za podnošenje prijava je 15. avgust 2026. godine, dok svi oni koji žele da obezbede svoje mesto ranije mogu iskoristiti prednosti Early Bird perioda koji traje do 26. juna.
Ovo je idealna prilika za kompanije koje žele da ulože u profesionalni razvoj svojih perspektivnih kadrova, kao i za ambiciozne pojedince koji žele da naprave kvalitativni skok u karijeri.
Sve informacije o programu, modulima i načinu selekcije, kao i sam prijavni formular, dostupni su na zvaničnom sajtu: iaa.rs/academiaa-2026/.