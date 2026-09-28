Novac ima zanimljivu osobinu. Kada ga potrošimo, priča se završava. Kada ga pametno planiramo - tek počinje.

Zato štednja ostaje jedna od najinteligentnijih odluka kada razmišljamo o svojoj budućnosti jer nam daje veću sigurnost, više mogućnosti i slobodu da važne životne planove ostvarujemo svojim tempom.

Upravo zato UniCredit Banka pokreće jedinstvenu nagradnu igru namenjenu klijentima koji odluče da štede baš u UniCredit Banci, pružajući im dodatnu priliku da jedna dobra finansijska odluka bude i nagrađena. Klijente očekuju vredne nagrade – vaučeri za putovanje i kupovinu tehnike, dok je glavna nagrada BMW X2, automobil vredan 50 000 evra.