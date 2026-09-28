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Nedostatak pristupačnog stambenog prostora veliki je problem u mnogim evropskim urbanim centrima, a pojedini gradovi razvili su različite modele kako bi stanovništvu omogućili da pronađe krov nad glavom po pristupačnijim cenama.

Od velikog broja gradskih i subvencionisanih stanova, preko gradnje na javnom zemljištu, do pretvaranja poslovnih zgrada u stambene - evropske metropole na različite načine pokušavaju da utiču na tržište nekretnina i visinu kirija.

U Beču oko 60 odsto stanovnika živi u gradskim i subvencionisanim stanovima

Bečki model važi za jedan od najuspešnijih evropskih primera u borbi protiv visokih cena kirija. Gradske vlasti same izdaju oko 220.000 stanova, dok još 200.000 održavaju kao subvencionisani stambeni prostor.

Oko 60 odsto stanovnika Beča živi u ovakvim stanovima, što direktno utiče na stabilizaciju cena i na slobodnom tržištu nekretnina.

U Bazelu je oko 40 odsto svih zadružnih stanova izgrađeno na javnom zemljištu. Opštine imaju korist jer ne moraju da snose troškove izgradnje, a investitori zato što ne moraju da plaćaju visoke cene zemljišta koje bi na kraju prevalili na stanare.

Gradovi poput Barselone i Lisabona takođe već godinama ulažu napore da uspostave takav model.

Pariz kupuje nekretnine i pretvara poslovne zgrade u stanove

Situacija postaje znatno teža kada su zemljište i objekti već u trajnom privatnom vlasništvu. Zbog toga Pariz od 2014. godine koristi pravo preče kupovine kako bi povećao udeo socijalnih stanova u četvrtima u kojima je pritisak na stanare najveći.

Cilj je da se do 2035. godine dostigne udeo od 30 odsto.

Osim toga, francuska prestonica i okolne opštine sve više kupuju poslovne zgrade kako bi ih preuredile u stambeni prostor.

U širem regionu Pariza postoji 61 ovakav projekat, što bi ukupno moglo da obezbedi do 8.200 novih stanova.

U Pragu kirije 20 odsto ispod tržišnih

U Pragu je izgrađeno oko 660 stanova koji su namenjeni isključivo zaposlenima u javnom sektoru.

Investitor je ćerka-firma jedne češke banke koja, zahvaljujući evropskim subvencijama i dugoročnoj kalkulaciji na 40 godina, planira da zadrži kirije na nivou koji je za 20 odsto niži od tržišnog.