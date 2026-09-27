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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je danas na RTS u emisiji "Za stolom sa Apostolom".

Ponosan sam na rezultate, to ne može niko da nam oduzme, naglasio je predsednik, i pobrojao sve uspehe, od Ekspo izložbe, puteva, pruga, naučno-tehnoloških parkova, zdravstvenih objekata...

- Uradili smo velike stvari, nikada u Srbiji, uz sve probleme koje znam, uz milion muka, i znam koliko ljudi teško živi. Do pola miliona. Ali nikada se u Srbiji nije živelo bolje, nisu bile veće plate i penzije. Pošto se mnogi stide, i na RTS i svuda, vi mi recite, kada su bile u Srbiji veće plate i penzije. U kom istorijskom periodu ove zemlje - zapitao je on.

Dodaje da i oni koji misle da je bilo bolje u SFRJ to gledaju kroz prizmu nostalgije.

- Sačuvali smo mir, infrastruktura je napredovala... Ali ja recimo nisam zadovoljan onime kako ljudi doživljavaju naše zdravstvo. Ogroman je novac uložen, u ljude, u tehniku, i opet vidim da ljudi sa pravom nisu zadovoljni. Izlazili smo i u susret sa inovativnim lekovima, sa svime. I da kažem da se ovde ljudi najmanje leče SMS porukama. Recimo u odnosu na Dansku, Švedsku, mnogo bogatije zemlje - naglasio je predsednik.

Mi smo ekonomiju i infrastrukturu podigli, ističe predsednik:

- Ali gde nisam zadovoljan, tu mora cela država da se bavi time, to je energetika. To je budućnost. I nisam zadovoljan disciplinom, brigom o ljudima. Ako neki ministri rade 2-3 sata dnevno, onda tu imate ozbiljan problem. A ne možete ih menjati na svaka dva dana, to je onda neozbiljna država - naglasio je on.