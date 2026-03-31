Neven spada u familiju glavočika (Asteraceae). U službenoj upotrebi koristi se osušen cvet nevena (Calendulae flos). Poslednjih godina, kako na svetskom, tako i na domaćem tržištu, neven je postao veoma tražena sirovina. Cena kilograma osušenog cveta koji zadovoljava standarde kvaliteta prethodnih godina kretala se oko 4 evra. Danas se neven gaji i kao ukrasna biljka, zahvaljujući svojoj lepoti i dugom periodu cvetanja, te se može naći u vrtovima, baštama, na balkonima i terasama.

Delotvoran kod raznih stanja

Naziv „calendula“ potiče od latinske reči „calendae“ (prvi dan u mesecu), jer se cvetovi otvaraju sa izlaskom sunca, a zatvaraju pri zalasku. Neven je kroz istoriju bio poznat u antičkim kulturama kao lekovita biljka za oboljenja kože, probavnih organa, upale i infekcije, ali i za žuticu, kugu i neka lakša oboljenja. Pored lekovitosti, koristio se i kao začin i smatrao se čarobnom biljkom. U narodu je poznat i kao „vesnik kiše“, ako su cvetovi ujutru zatvoreni, taj dan će padati kiša.

Glavna snaga nevena leži u njegovim antiinflamatornim, antimikrobnim i regenerativnim svojstvima

Neven je jednogodišnja biljka sa dubokim vretenastim korenom. U zavisnosti od uslova gajenja, stablo dostiže visinu od 40 do 70 cm, uglasto je, sa kratkim internodijama, jako razgranato pri dnu i maljavo. Cela biljka je prekrivena sitnim dlačicama, listovi i cvetovi su naizmenično raspoređeni, duguljasti, svetlozeleni, maljavi, blago nazubljeni ili čitavi. Cvetovi su žuto-narandžasti ili žuto-crvenkasti, a postoje i varijante sa belim, žutim i crvenim cvetovima. Plod je bodljikava ahenija braon boje.

Gajenje i sejanje

Neven uspeva u raznim klimatskim uslovima, ali najbolje raste u umereno vlažnoj i toploj klimi, na sunčanim položajima. Gaji se u plodoredu, a u Srbiji najviše površina zauzima sorta „Domaći oranž“, koja je dobro prilagođena našim agroekološkim uslovima. Proizvodi se direktnom setvom semena, mašinski, žitnim ili preciznim povrtarskim sejalicama, krajem marta i početkom aprila. Nega obuhvata međuredno kultivisanje, okopavanje, prihranjivanje i navodnjavanje, slično kao kod drugih jednogodišnjih useva.

Berba cveta

Cvet nevena bere se isključivo po suvom i lepom vremenu, najčešće od 10 do 17 časova, kada je rosa prošla. Pre 10 časova cvetovi još nisu otvoreni, a nakon 17 časova se zatvaraju. Ručna berba može početi krajem maja, a sakupljaju se samo otvoreni cvetovi sa najviše lekovitih materija. Ako su vremenski uslovi pogodni, berba se obavlja svakodnevno. U slučaju pojave pepelnice krajem jula ili početkom avgusta, biljke se mogu pokositi na 10–15 cm iznad zemlje, odneti sa njive i nakon retrovegetacije nastaviti sa berbom.

Sušenje i čuvanje

Manje količine se suše raširene u tankom sloju na promajnom, zasenjenom mestu, dok se veće količine suše u sušarama na temperaturi 35-40 °C. Sasvim suv cvet se stavlja u papirne vreće i čuva na suvom i promajnom mestu, na drvenim policama ili paletama. Iz oko 6-7 kg svežih cvetova dobija se 1 kg suvih. Prinos po hektaru iznosi 800-1.000 kg latica ili 1.500-2.000 kg suvih cvetnih glavica.

Aktivni sastojci i primena

Najčešće se koristi u obliku macerata, krema ili masti. Macerat nevena, dobijen maceriranjem u biljnom ulju (najčešće suncokretovom, ali i maslinovom, susamovom, lanenom ili ulju makadamije), predstavlja prirodan kozmetički preparat koji neguje i štiti kožu, bilo mladalačku ili zrelu. Osim toga, jača imunitet organizma i preporučuje se preventivno.