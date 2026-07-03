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Transportna udruženja Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore i BiH zatražila su od Evropske komisije da najkasnije do 10. avgusta ponudi rešenje za problem s kojim se suočavaju profesionalni vozači kamiona iz ovih zemalja. Ukoliko ne dobiju odgovor iz Brisela, razmotriće naredne korake, ali je svima u interesu da se izbegnu radikalni potezi, jer bi posledice osetili svi, uključujući i privrede balkanskih zemalja.

Svako gleda svoj interes

Podsećamo, stupanjem na snagu EES sistema vozači kamiona Zapadnog Balkana tretiraju se kao turisti, a ukoliko prekorače boravak od 90 dana tokom perioda od 180 dana na prostoru EU, rizikuju da budu uhapšeni i proterani.

Kao da to nije dovoljno, postoji sukob između vozača kamiona i transportnih preduzeća.

- Iskreno, mislim da u ovoj situaciji svako gleda svoj interes. Smatram da je najveći problem upravo razjedinjenost transportnih preduzeća koja vuku na svoju stranu i vozača. Da imamo jedinstvo, nešto bi se već rešilo, a svima je u interesu da normalno radimo, i vozačima i transportnim preduzećima. Smatram da prvo treba između sebe da rešimo neke stvari, da sednemo i da se dogovorimo da li igramo u istom timu zarad svih nas - rekao je za Biznis Kurir Srđan Tošić, v. d. predsednika Udruženja vozača kamiona 381.

Foto: Privatna arhiva

Kako ističe naš sagovornik, ujedinjeni imaće više snage i bolju pregovaračku poziciju sa Evropskom komisijom.

- Već 20 godina pokušavam da shvatim kako jedan vozač može da razmišlja da mu je njegov poslodavac neprijatelj, i obratno. Kako jedan poslodavac koji želi da ima uspešnu transportnu firmu može da razmišlja da mu je njegov vozač teret, da mu je kamen oko vrata... Meni je to neshvatljivo. I sve dok ne rešmo međusobne probleme, neće nam biti bolje - istakao je Tošić.

Nema transporta bez vozača

Da problemi na relaciji vozači - transportna preduzeća postoje, ne poriče ni predsednik Poslovnog udruženja "Međunarodni transport" Neđo Mandić.

- To jeste tačno. Mi nismo vozači, ali bez njih ne postoji transportna firma. Oni pokušavaju da se petljaju u ono što nije njihov posao. Oni treba da bore za sebe i da rade ono što misle da treba, a ne da kritikuju nas. Svaki vozač, a takvih je više od 50 odsto, koji je želeo veću zaradu i sigurnije uslove rada, već je otišao van zemlje da radi i nemaju problem da se zaposle. S druge strane, mi bez vozača ne možemo, jer kamion ne može da ide sam. Ne možemo nigde da odemo, ostajemo tu gde jesmo i pokušavamo da opstanemo - rekao je Mandić i istakao:

- Interesi su nam različiti - vozačima da žive kod svoje kuće, da ostanu u našim preduzećima i da imaju dobre plate, a nama da im omogućimo da ostanu kod nas, da dobiju izuzeće od Šengena, da se borimo za ono za šta i oni treba da se bore samo s različitih pozicija - naglasio je on.

Da li će zarad zajedničkih interesa vozači i transportna preduzeća uspeti da prevaziđu nesuglasice kako bi rešili veće, goruće probleme koje imaju sa EES, ostaje da se vidi.

Konfuzija zbog broja dana

Da je situacija na terenu u vezi s brojem dana vozača vrlo konfuzna i da svaka zemlja članica EU radi šta hoće, najbolje oslikava nedavni slučaj vozača koji je krenuo put Velike Britanije da preveze robu.

- On je prošao Hrvatsku bez problema, što znači da nije prekoračio broj dana i da može slobodno da vozi. Prošao je Sloveniju, ali kad je ušao u Austriju, rekli su mu da ima 115 dana boravka u EU. Uhapsili su ga, kamion ostavili na parkingu, stavili mu lisice na ruke i sproveli ga na slovenački stranu, gde su mu skinuli lisice. Slovenci su mu stavili lisice i prevezli ga do hrvatske granice, predali ga Hrvatima koji su bili fer, ali su mu rekli da mora da napusti zemlju u roku od dva dana. Firma je morala da nađe drugog vozača koji je robu prevezao u Englesku - ispričao je Neđo Mandić.