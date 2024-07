AKO IDETE U GRČKU NA MORE, NAPUNITE BUĐELAR! Detaljan spisak svih cena, a evo i šta je čak 3 puta jeftinije nego u Srbiji

Ukoliko uskoro putujete u Grčku na more i razmišljate koliko para da ponesete, Kurir za vas ima detaljan izveštaj koliko šta košta, pa možda lakše donesete odluku koliko vam je evrića potrebno.

Na putu do mora, ako idete kolima i sa malom decom, morate poneti solidne zalihe vode da zbog velike vrućine ne dehidritrate do prve pauze na pumpi. Ovo se naročito odnosi na starije automobile kojima klima uređaj ne radi najbolje.

Ako ste se obreli u Grčkoj na nakoj Eko pumpi u vreme doručka nećete pogrešiti ako poručite grčku supu sa povrćem, koja može biti pileća ili juneća, a košta šest evra. Ukusna je i prepuna mesa i povrća i osim što će vas okrepiti od dugog puta, biće vam dovoljna do dolaska na željenu destinaciju.

foto: Privana arhiva

Roditeljima koji putuju sa bebama i malom decom toplo preporučujemo da zbog velikih vrućina ipak razmisle o rezervaciji smeštaja u Severnoj Makedoniji blizu granice sa Grčkom.

Apartman preko Bukinga može da se nađe za 33 evra za noć, a osim što ćete prepoloviti putovanje, imate mogućnost da preko kamera na sajtu graničnih prelaza sledećeg jutra pikirate prelazak granice kada su najmanje gužve.

Kolike su cene hrane, voća, povrća, obrokla u restoranima i kafićima zavisi od destinacije do destinacije.

U mestu Nea Flogita, udaljenom sedamdesetak kilometara od Soluna, na samom početku Halkidikija cene su primetno više nego pre godinu dana.

Restorani

foto: Privatna arhiva

Ako sednete u neki restoran brze hrane i poručite pitu giros to će vas koštati između 4 i 4,70 evra. Porcija ovog istog obroka u restoranima košta devet evra, dok ćete lazanje ili špagete bolonjeze platiti evro manje. Porcija suvlakija košta sedam, a kobasica šest evra, dok porcija grčke musake košta devet evra.

Ako ste ljubitelj grčke fete i naručite je kao prilog zapačenu sa paradajzom za to ćete morati da izdvojite pet evra. Dodatna porcija pomfrita košta 4,5 evra, a fete ili cacikija po 3,5 evra. Različite vrste ribljih specijaliteta mogu se poručiti po ceni od osam do 15 evra. Za porciju mešanog mesa moraćete da iskeširate 22 evra.

foto: Privatna arhiva

U svim grčkim restoranima i ozbiljnijim poslastičarnicama gosti će besplatno dobiti flašu obične vode, a na kraju večere i neki grčki slatkiš za dezert.

Za frappe kafu treba izdvojiti tri do četiri evra, kapućino četiri do pet, a milk šejk pet do šest evra.

ZELENA PIJACA SKUPA, ALI KVALITET ODLIČAN Svima koji letuju u Grčkoj dobro je poznato da primorska mesta, naročito ona manja nemaju stalne zelene pijace, već proizvođači određenim danima u nedelji porane i na određenoj lokaciji postave tezge i izlože robu. foto: Privatna arhiva Ima tu svega od voća, povrća, maslinki raznih vrsta, meda, sireva, meda, kolača i drugih slatkiša, pa do odeće i potrepština za kuću. Pijaca traje obično do 14, najduže do 15 sati, kada prodavci sve pokupe i nestanu kao da tu pijace nikada nije ni bilo. Ima i mesta u kojima zelenih pijaca uopšte nema, već prodavci kruže sa kamionima po naselju i isped vila prodaju sveže voće i povrće turistima. U mestu Nea Flogita stanje je malo dugačije jer se mini zelena pijaca postavlja krajem juna ili početkom jula i traje tokom cele turističke sezone. Izbor robe nije veliki, pa su i cene u skladu sa tim, ali je kvalitet vrhunski. foto: Privatna arhiva CENOVNIK Voće - lubenice - 0,70 evra - kajsije - 1,50 evra - nektarine - 2,30 evra - kruške - 2 evra - banane - 2 evra - jabuke - 2,50 evra - grožđe - 4,50 evra - trešnje - 4,50 evra - smokve - 5 evra Povrće - Paprike babure - 1,50 evro - Paprike crvene šilje - 2,70 evra - Krastavac - 0,70 eva - Šargarepa - 1,50 evra - Krompir - 1,50 evra - Paradajz - 1,70 evra - Crni luk - 1,50 evra * Cene za kilogram

Slatkiši

I za ljubitelje grčkih slatkiša svratili smo u jednu bogato snabdevenu poslastičarnicu, tačnije u pravo carstvo grčkih baklava i suvih kolača. Kilogram bilo koje vrste grčkih baklava košta 15 evra, dok ista količina suvih kolačića košta 14 evra.

foto: Privatna arhiva

Uzvici prodavaca krofni na plaži koji najavljuju svoj dolazak signal su naročito za decu da se spreme za tu ukusnu poslasticu. Jedna krofna sa čokoladom ili šećerom košta 2 evra, dok neki prodavci krofne sa čokoladom posute lešnicima prodaju za 2,5 evra.

PAZITE KAD BIRATE LEŽALJKE Srpskim turistima koji se spremaju na more u Grčku korisno je da znaju da cena ležaljki zavisi i gde se one nalaze. foto: Privatna arhiva Tako dobro povedite računa jer ako se zaletite da zalegnete u prvi red do plaže dve ležaljke sa suncobranom će vas koštati 20 evra. Ako se odlučite za drugi red onda ćete platiti duplo manje, odnosno 10 evra za komplet ležaljki.

Marketi

Cene povrća u marketima su slične ili skoro iste kao i na zelenim pijacama. Proizvodi od brašna i mleka su dosta skuplji nego u Srbiji, pa tako vekna hleba košta 1,50 evra, litar mleka 2,10 evra, dok 800 gr. grčke fete na popustu od 25% košta 13,75 evra. Paket od šest običnih jaja košta 1,50 evra, dok za isti broj domaćih treba izdvojiti 2,50 evra.

Pakovanje od 194 gr kafe košta 2,09 evra, pakovanje od 400 gr. grčke alve košta od 2,40 do četiri evra, zavisno od vrste, dok litar maslinovog ulja hladno cešđenog može da se kupi po ceni od šest evra pa naviše zavisno od proizvođača i luksuznosti pakovanja.

Peket od šest sokova za decu "Pepa prase" od 200 ml košta 2,88 evra. Zanimljive vrste slatka od različitog voća u pakovanju od 453 gr. košta od 2,95 evra pa naviše.

Voda jeftinija tri puta nego u Srbiji

Iako su cene hleba i mlečnih proizvoda mnogo skuplje nego u Srbiji, što je svima koji godinama letuju u Grčkoj dobro poznato, ima i nešto što je skoro tri puta jeftinije nego u Srbiji. Dok litar i po nekih vrsta vode u Srbiji košta više od 70 dinara, paket od šest flaša od 1,5 litara vode u Grčkoj košta 1,5 evro. Istini za volju ima prodavnica u kojima paket vode košta dva evra.