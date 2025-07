Ako je suditi prema FB objavama, zainteresovanih za letovanje na delu Jadrana u toj zemlji, ima iz svih bivših SFRJ republika, uključujući i sve više Hrvata kojima je to umnogome jeftinija opcija od rođene obale.

Objave koje izazivaju najviše interesovanja u grupi posvećenoj odlasku u Albaniju na more jesu one o cenama u supermarketima, restoranima, zatim cene svežeg voća i povrća na tezgama za one koji sami žele da kuvaju, kao i cene pića, cene u kafićima, na plažama i cene ležaljki.