Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se večeras iz Taškenta, prilikom čega je izjavio da postoje ideje da neki fondovi preuzmu deo NIS-a, ali da nije siguran da li će Amerikanci to prihvatiti ili ne.

Kako je rekao, svejedno, građanima Srbije će biti obezbeđeno normalno snabdevanje.

- Sve ovo za nas je mučenje, sve ovo za nas je veliko mučenje, bukvalno na dnevnom nivou. Ne znam šta će biti ideja, neki će da pokušaju da to rade, da neki fondovi to preuzmu. Da li će Amerikanci to prihvatiti ili ne, ja to ne znam - rekao je Vučić za RTS odgovarajući na pitanje da li je danas izlaz po pitanju američkih sankcija NIS-u jasniji.

- Ali svejedno, nemamo šta da kukamo, nemamo šta da se žalimo. Mi smo tu zbog ljudi, mi smo tu zbog naroda, moramo ljudima da obezbedimo egzistenciju, moramo ljudima da obezbedimo normalno snabdevanje i mi ćemo taj posao da uradimo.

Kako je dodao, nema mnogo drugih detalja.

- Da vam sada govorim šta se zbiva u pojedinim delovima sveta, ko šta nudi, ko kako nudi, bilo bi neozbiljno i bilo bi neodgovorno s moje strane - dodao je Vučić.

