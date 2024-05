SMEŠTAJ I PREVOZ VEĆ OD 300€ Srbima ova zemlja postala HIT destinacija za letovanje: Blizu je, cene povoljne, a pasoš vam NE TREBA

Broj turista iz Srbije koji letuju u Albaniji je poslednjih godina sa oko 5 odsto skočio na više od 15 odsto, i prema prošlogodišnjim podacima poslednje dve godine je u toj zemlji letovalo više od 60.000 naših građana, i za ogromnu većinu ova destinacija se pokazala kao odlična zbog mora i prihvatljivih cena.

Ipak, kada su cene u pitanju, mišljenja onih koji su već letovali u Albaniji su podeljena. Dok jedni tvrde da je sve jeftino, i da bi za ono što su jeli u Albaniji za, recimo, 30 evra, u Hrvatskoj verovatno platili najmanje 100 evra, mnogi komentarišu da su zbog povećanja broj turista "Albanci umislili da su Grčka i da su podigli i cene".

Sve više turista se interesuje i letuje u Albaniji

Albanija je postala jedna hit destinacija tokom epidemije virusa korona, a prema rečima Milana Lainovića iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA), i vlasnika turističke agencije, i ove godine ima dosta interesovanja za Albaniju i čak je interesovanje sada znatno veće nego prošle godine.

- Veliki broj naših putnika u Albaniju želi da putuje autobusima i sopstvenim prevozom, a imaju mogućnost i da putuju avionom. Zaista je ove godine ova destinacija interesantna za putovanje, a razlog su povoljne cene i dobre plaže kojih ima dosta. Još od pandemije virusa korona postala je ozbiljna konkurencija drugim destinacijama. Albanija nam je blizu, ne morate da nosite pasoš, dovoljna je biometrijska lična karta i sve zajedno što nudi privlači dosta velik broj putnika – kaže Lainović.

Hotelski aranžmani sa prevozom od 300 evra

Za aranžmane u trajanju od 10 dana/sedam noći u hotelu cene su već od od oko 300 evra, a more je već dostiglo temperaturu od preko 22 stepeni Celzijusa, koliko je u Draču. Temperatura vazduha ove sedmice počinje da raste, i umesto dosadašnjih 23-24 stepena, biće oko 28-29 stepeni, ali i više, uz puno sunca i povremeno delimično oblačno.

Zemlja netaknute prirode i serpentine

Najpopularnije destinacije na Jadranskom i Jonskom moru su Drač, Saranda i Ksamil. Naš turizmolog Boris Tot kaže „Albanija je zemlja netaknute prirode, delom starije infrastrukture, i ko se uputili ka njoj ne treba da očekuje čari zapadnoevropskih zemalja, jer ona to i nije, ali ga očekuje susret sa specifičnom kulturom i načinom života što se oseća i u vazduhu“.

- Turisti koji su bili ranije u Albaniji sada uočavaju infrastrukturne razlike. Priroda je fantastična, u pitanju je uglavnom kršoviti kraj sa mnogo serpentina i ako prilazimo južnom delu mora vide se predivni planinski krajolici, potoci koji nas prate, ali uočava se i drugačiji, starinski način života. Ima mnogo stočara, može se videti veliki broj stada, a onda se odjednom nađete u letovalištu koje je potpuno drugačije – kaže Boris Tot.

Preporučuje i obilazak glavnog grada Albanije. Tirana se izuzetno razvija i u njoj treba videti predsedničku palatu, pozorište i druge gradske atrakcije.

Drač za ljubitelje umetnosti i istorije

Priobalje albanskog mora je jako atraktivno, od severa ka jugu proteže se nekoliko letovališta i za ljubitelje istorije i umetnosti najprivlačniji je Drač.

- Još u staroj Grčkoj Drač je bio značajna luka. Imaju izuzetan istorijski muzej. U Draču se nalazi i ostatak amfiteatra iz rimskog perioda i glavno šetalište uređeno po uzoru na zapadne zemlje. Drač je luka i u njemu se letuje nekoliko kilometara dalje od centra gde su duge peščane plaže ili sa sitnim šljunkom, hotelima koji su u neposrednoj blizini plaže i brojnim kafićima – kaže turizmolog.

Ponude turističkih agencija za Drač

Cena letovanja u Draču, u hotelu sa tri zvezdice je od 349 evra. U cenu je uključen prevoz autobusom, hotelski smeštaj, sedam noćenja i pansionske usluge. Za dete do tri godine cena je 69 evra, a od tri do 12 godina 199 evra.

U hotelu sa četiri zvezdice, paket aranžman je 409 evra. Za dete do četiri godine je 69 evra, a za dete od četiri do 12 godina 239 evra. Jednokrevetna soba za odraslu osobu je 599 evra, dok u dvokrevetnoj paket aranžman za treću osobu iznosi 319 evra. U cenu je uračunat prevoz, smeštaj i obroci u hotelu.

U veoma luksuznim hotelima, agencije nude noćenje sa doručkom po ceni već od nešto više od 40 evra. U proseku se cene za dan sa obrocima kreću od 50 do 180 evra, dok su u manje luksuznim hotelima cene povoljnije.

Saranda kao Monako, a Ksamil idealan za porodice

- Saranda podseća na Monako zato što je građena iznad mora, na obodu brda. Pojedini hoteli imaju fantastičnu panoramu jer se nalaze iznad samog mora i hotela na obali. Šetalište je predivno sa velikim brojem kafića i restorana. Tamo se nalazi i mala luka sa turističkim brodovima i palme – kaže Boris Tot.

Sarandu preporučuje odraslim turistima i mladima, jer ima dosta uspona, dok je za porodice sa malom deca bolji izbor Ksamil koji ima izuzetnu plažu i čarobno tirkiznu boju mora. Naselje je još u razvoju, ali za porodice sa decom hoteli pored mora su dobar izbor. Letovalište je mirno i dopašće se onima koji vole da odmor većim delom provedu na plaži, dok im smeštaj i izleti nisu mnogo važni.

Ponude turističkih agencija za Sarandu i Ksamil

Jedan od hotela sa sopstvenom plažom u Sarandi, sa tri zvezdice, nudi noćenje i apartmanske usluge, zajedno sa prevozom, od 359 evra, dok je u hotelu sa četiri zvezdice 10 dana, sedam noći, doručak i autobuski prevoz, 339 evra.

Dobar odnos kvaliteta i cene je u hotelu sa tri zvezdice, aranžman je ukupno 339 evra za prevoz autobusom, pansionske usluge i smeštaj u hotelu.

Posebna ponuda važi za Ksamil, za sedam noćenja u hotelu sa tri zvezdice po ceni od 299 evra, a za dvoje dece do sedam godina je gratis.

Hotel sa četiri zvezdice, renoviran, nalazi se u centru jonskog letovališta Ksamila, po osobi nudi smeštaj, pansionske usluge po izboru, i uz autobuski prevoz cena je od 489 evra.

Prema rečima turizmologa Tota u ponudi su i aranžmani iz Subotice za Albaniju autobusom: 8 dana / 7 noći, polupansion, all inclusive, smeštaj na obali mora. Polupansion sa uključenim autobusom iz Subotice je od 335 do 395 evra u hotelima sa tri zvezdice, odnosno od 370 do 540 eura u hotelima sa četiri zvezdice.

