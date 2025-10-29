Slušaj vest

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević posetila je danas opštinu Sečanj, gde je sa predstavnicima lokalne samouprave, službenicima i građanima razgovarala o primeni Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, koji je stupio na snagu 24. oktobra 2025. godine.

- Država ovim zakonom postavlja jasna pravila i uspostavlja nultu toleranciju na nelegalnu gradnju, ali istovremeno pruža ruku svakom građaninu koji želi da svoju imovinu uvede u zakonske okvire. Država nije tu da ruši, već da gradi – poverenje, red i sigurnost. Želimo da pomognemo svakom čoveku, da u svojoj državi, postane svoj na svome. Srbija ovim zakonom ulazi u novu eru imovinske sigurnosti - rekla je ministarka Sofronijević.

Ministarka Sofronijević je poručila da lokalne samouprave imaju obavezu da formiraju posebne timove koji će građanima biti na raspolaganju u postupku podnošenja prijava.

- Ovo je zajednički zadatak države i lokalnih samouprava. To nije samo pravna, već i moralna obaveza države prema svojim građanima. Naš cilj je jednostavan – da niko ne ostane izvan sistema.Da svaka kuća i svako domaćinstvo budu upisani, jer kada građani imaju uređena imovinska prava, onda imamo i uređenu državu - zaključila je ministarka Sofronijević.

1/7 Vidi galeriju Sofronijević: Sečanj dobija nove puteve i rešene imovinske odnose Foto: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Tokom poste opštini Sečanj, posebnu pažnju ministarka Sofronijević je posvetila stanovnicima naselja Jaša Tomić, gde su nakon poplava 2005. godine, uz pomoć Vlade Republike Srbije, izgrađeni stambeni objekti. Zahvaljujući novom zakonu, biće rešen status 73 individualna stambena objekta u naselju "Utrine" i pet stambenih zgrada sa ukupno 82 stana.

- Ovi ljudi su više od dvadeset godina čekali da postanu pravi vlasnici svojih domova. Danas im možemo reći da ih država nije zaboravila. Sada će i zvanično biti svoji na svome - poručila je ministarka Sofronijević tokom razgovora sa meštanima.

U okviru posete opštini Sečanj, ministarka Sofronijević je obišla i radove na rehabilitaciji državnog puta Sutjeska – Sečanj, koji povezuje Zrenjanin, Sečanj, Plandište i Vršac i ima veliki značaj za privredni razvoj, turizam i svakodnevni život stanovništva.

- Saobraćajna infrastruktura nije samo put od tačke A do tačke B, ona je preduslov za razvoj poljoprivrede, turizma i svakodnevnog života. Novi kolovoz, bolja signalizacija i bezbedniji uslovi vožnje znače više zaštite za naše meštane, školsku decu i poljoprivrednike - naglasila je ministarka Sofronijević.

Rehabilitacija puta doprineće lakšem transportu poljoprivrednih proizvoda, pristupu lokalnim gazdinstvima i proizvodnim pogonima, kao i unapređenju lovnog i ribolovnog turizma, po kojem je ovaj kraj prepoznatljiv.

- Država nastavlja da ravnomerno ulaže u sve delove Srbije. Jednako su nam važni i Beograd i Sečanj, veliki infrastrukturni projekti kao i rehabilitacije i izgradnja lokalnih puteva, škola, bolnica. Samo na taj način gradimo Srbiju koja raste na temeljima stabilnosti, sigurnosti i rada - zaključila je ministarka Sofronijević.