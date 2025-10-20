Slušaj vest

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Aleksandra Sofronijević je tom prilikom rekla da Vlada Republike Srbije nastavlja sa sprovođenjem strategije ravnomernog razvoja naše zemlje jer samo na taj način i manje razvijena područja u Srbiji postaće centri od regionalnog značaja.

Inovativno čvorište

"Regionalni inovacioni startap centar u Leskovcu predstavlja primer strategije ravnomernog razvoja Srbije, koja podržava razvoj tehnologija i inovacija, kao i unapređenje preduzetničke klime u našoj zemlji. Sa završetkom izgradnje ovog centra, Leskovac postaje jedno od ključnih inovacionih čvorišta u Srbiji, što doprinosi jačanju lokalne privrede, podsticanju razvoja tehnologije i otvaranju novih mogućnosti za mlade preduzetnike i stručnjake da realizuju svoje inovativne ideje. Istovremeno, ovaj projekat je izuzetno važan jer motiviše mlade ljude da ostanu u svom rodnom gradu i nastave svoj profesionalni razvoj u savremenom i podsticajnom ambijentu,“ istakla je ministarka Sofronijević.

Ministarka Sofronijević naglasila je da su u Jablaničkom i Topličkom okrugu uspešno realizovani brojni projekti poput Kulturnog centra u Sijarinskoj banji i prve faze rekonstrukcije Rimskog kupatila, izgradnje savremenog Centra za posetioce u Caričinom gradu, trga u Bojniku, objekta hitne pomoći u Kuršumliji i saobraćajnica u centru Prokuplja. To su primeri dobre prakse koji pokazuju koliko je važan sistemski pristup razvoju lokalnih sredina.

Svi projekti jedanko važni

"Za nas ne postoje mali ili veliki projekti, svaki je jednako važan jer doprinosi napretku Srbije. Gradimo autoputeve, brze saobraćajnice i modernu železničku infrastrukturu, ali podjednako ulažemo i u projekte koji menjaju svakodnevicu naših građana i daju novo lice Srbiji. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je u periodu od 2021. do 2025. godine uložilo oko 30 miliona evra u raznovrsne projekte integralnog razvoja. Nastavićemo sa ulaganjima kako bismo podstakli razvoj ne samo juga, već i čitave Srbije“, zaključila je ministarka Sofronijević.