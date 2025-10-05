Slušaj vest

Ona je kazala za televiziju Pink da ceo projekat do sada iznosi 2,77 milijardi evra.

Sofronijević je navela da će izgradnja početi 2026. godine i da će biti podeljena u tri deonice, od Beograda, Velike Plane, Paraćina i Niša a kako je kazala, predviđeno je da sama izgradnja do Niša traje 3 do 4 godine.

O legalizaciji

Ocenila je da je Zakon o legalizaciji koji će biti na raspravi u Skupštini Srbije, na zasedanju koje počinje u utorak, 7. oktobra, "civilizacijski pomak" u odnosu na ranije važeće zakone.

"Srbija na osnovu uloženog u digitalizaciju državnih organa i javnih preduzeća ima mogućnost da na digitalizovan i centralizovan način reši višedecenijsko pitanje", kazala je ona.

Navela je da prema analizama najveći broj građana gradio da bi "obezbedio sebi krov nad glavom".

"Svake godine će dronovi i sateliti preletati teritoriju Srbije i ažurirati podatke o novoj gradnji, lokalni građevinski inspektori će dobiti novu nadležnost da sedmično izveštavaju Republičku građevinsku inspekciju", rekla je Sofronijević o mehanizmima kontrole nelegalne gradnje.

 Izjavila je da naknadu za legalizaciju neće plaćati socijalne grupe - porodice sa više dece, borci, invalidi, samohrani roditelji.

"Država je procenila da ta kategorija lica kojim je to uglavnom jedini dom, nemaju drugu nepokretnost, oni će imati mogućnost da im bez naknade bude objekat evidentiran a potom i da se upiše na njihovo ime", kazala je Sofronijević.

