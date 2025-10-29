Slušaj vest

Beograd je trenutno jedno od najvećih gradilišta u Evropi kada je stambena gradnja u pitanju. Grad je prepun kranova, a internet i bilbordi oglasa za nove rezidencijalne komplekse. Prosečna cena kvadrata je oko 2.500 evra, jeftinije je na periferiji, daleko skuplje u centru i na Novom Beogradu, a najskuplje u luksuznom segmentu gde cene idu i do 10.000 evra po kvadratu.

Upravo u tom ekskluzivnom segmentu su se desile najveće promene u poslednjoj dekadi. Pre samo 5 ili 10 godina u celoj Srbiji je postojala tek nekolicina projekata koji su sebe nazivali luksuznim. Danas ih ima "na svakom koraku" i na svakih par meseci se najavljuje "najluksuzniji kompleks do sada". Svi imaju sjajne prezentacije i impresivne rendere a marketing radi svoj posao. Ipak, postavlja se pitanje kako oceniti šta je zaista luksuz, kako odvojiti dobar marketing od istinske vrednosti i kako da oni koji kupuju u tom segmentu ne naprave grešku.

Šta zapravo čini luksuzni stan?

1. Lokacija je više od ulice i broja. Nije dovoljno da zgrada bude u centru ili na Novom Beogradu. Bitno je šta se nalazi u neposrednoj blizini. Da li u okolini ima parkova i igrališta? Gde su škole, bolnice, restorani? Kako je kraj povezan sa ostalim delovima grada? Kolika je udaljenost od glavnih saobraćajnica? I, verovatno najvažnije pitanje - kakvi su urbanistički za tu zonu. Jer lokacija koja danas deluje dobro može za pet godina biti u sred gužve i buke, pretrpana i infrastrukturno zagušena.

2. Arhitektura i kvalitet gradnje. Renderovane slike uvek izgledaju sjajno. Međutim, ono što je zaista bitno je šta stoji iza njih, odnosno kakva je opremljenost, kakv i uređaji i materijali su korišćeni, da li su smart sistemi osnova ili samo dodatak na papiru. Svaka od ovih stavki bitno određuje kako će stan funkcionisati za pet ili deset godina. Kvalitetni materijali i uređaji znače manje kvarova, veću udobnost, niže troškove održavanja i bolju preprodajnu vrednost.

3. Tehnologija mora da ima smisla. Pametni sistemi su lepi na papiru, ali da li zaista rade ono čemu su namenjeni? Primera radi, da li je sistem dovoljno "pametan" da vam uštedi par stotina evra na računima? Da li je dovoljno savreman i intuitivan da njime uspešno upravljate uz pomoć samo par komandi ili ćete imati pet različitih aplikacija za pet različitih stvari?

4. Ko je investitor? Ovo je verovatno prva stavka koju treba proveriti pre razmišljanja o kupovini. Šta su radili ranije? Kako ti projekti izgledaju sada? Da li su održali obećanja? Firma koja ima istoriju uspešnih projekata neće rizikovati svoju reputaciju, a "staž" investitora igra bitnu ulogu.



5. Ko su komšije? O ovome se retko razmišlja kada se kupuje novogradnja, a trebalo bi da bude jedno od prvih pitanja za investitora. Kvalitetno stanovanje podrazumeva život u blizini ljudi koji dele slične vrednosti i imaju sličan ritam. Vrhunski projekti prirodno privlače ljude sličnih životnih navika što ima presudan uticaj na kvalitet života i vrednost investicije.

6. Održivost nije tu samo zbog marketinga. Pored toga što su usmereni na brigu za okruženje i što značajno doprinose smanjenju troškova, zeleni sertifikati su znak da je neka nezavisna institucija proverila svaki aspekt projekta. Sam proces sertifikacije je izuzetno složen, skup i zahteva visoke standarde gradnje. Investitor koji prolazi kroz ovaj proces pokazuje dugoročnu viziju, a projekti sa ovim oznakama mnogo bolje čuvaju vrednost od onih koji ih ne poseduju.



7. Servisi. Nije tajna da su najbolji oni kompleksi koji funkcionišu po principu servisiranih rezidencija. To podrazumeva da timovi profesionalaca brinu o održavanju, bezbednosti i svakodnevnim potrebama stanara. Najkraće rečeno, razlika između običnog stana i servisirane rezidencije je u slobodi da živite bez operativnih briga.

8. Bezbednost i privatnost nisu isto što i interfon. Pravi luksuz podrazumeva fizičko i tehničko obezbeđenje, ali i diskreciju. Projekti koji pitanja bezbednosti shvataju ozbiljno podrazumevaju kontrolu pristupa, kao i posvećeno i angažovano osoblje koje na svakom koraku brine o bezbednosti rezidenata, a naročito dece.



9. Dodatni sadržaji. Ovo je kategorija po kojoj se najlakše može zaključiti da li se zaista radi o luksuznom objektu. Primera radi, podrumska prostorija sa nekoliko sprava za vežbanje nije "fitness centar", kao što ni hodnik sa par fotelja nije "lounge zona". Vrhunski projekti podrazumevaju postojanje dodatnih sadržaja na nivou koji, na primer, nude objekti ekskluzivnih hotelskih lanaca.

10. Mogućnost lakog izdavanja. I za kraj, iako može zvučati čudno, pravi luksuzni stan mora biti izuzetno "lak za izdavanje". I to ne zbog toga što će vlasnici sigurno želeti da ga izdaju, već zato što je i to jedan od bitnih pokazatelja njegove vrednosti. Jer ako diplomate, menadžeri i biznismeni žele da žive na takvom jednom mestu, znači da su reputacija i kvalitet na zavidnom nivou. Takođe, to je i nešto što vlasnicima garantuje fleksibilnost u slučaju da se planovi promene.

Primer koji postavlja nove standarde

U regionu postoji tek nekoliko projekata koji pretenduju da ispune navedeno. Jedan od njih je beogradskiDelta District, koji još od prvih predstavljanja i prezentacija privlači ogromnu pažnju investitora iz celog regiona

Gradi ga Delta Real Estate na jednoj od najatraktivnijih lokacija gradskih lokacija, u neposrednoj blizini Sava Centra, pored reke, na samo par minuta od centra grada i svih najvažnijih gradskih saobraćajnica. Nalazi se u građevinski potpuno završenom Bloku 20 gde nema bojazni od drastičnih promena okruženja i budućih zahvata koji bi mogli da remete svakodnevnicu ili ugroze infrastrukturu. Urbanistički plan je zaokružen, svi neophodni sadržaji za kvalitetan i ispunjen gradski život se nalaze u neposrednom okruženju, a pozicija je takva da će budući infrastrukturni projekti poput izgradnje beogradskog metroa dodatno obogatiti iskustvo življenja i višestruko podići vrednost investicije.

Delta District se sastoji od dve rezidencijalne i jedne poslovne kule i biće direktno povezan sa hotelom InterContinental koji garantuje iste standarde usluge bez obzira da li se nalazi u Beogradu, Londonu ili Dubaiju. Njihovo učešće u projektu osigurava najviši nivo servisa - od konsijerž službe dostupne 24/7, preko spa i wellness centra, do panoramskog bazena na 20. spratu sa spektakularnim pogledom na grad. Stanarima će na raspolaganju biti svi hotelski sadržaji uključujući room service i vrhunski restoran.

Napredne tehnologije poput geotermalnih sondi za grejanje i hlađenje, solarnih panela integrisanih u fasadu i sofisticiranih sistema za prečišćavanje vazduha pored toga što garantuju udobnije i zdravije okruženje za život značajno utiču i na operativne troškove. Stanovi su kompletno opremljeni vrhunskim kuhinjama, italijanskom keramikom i profesionalnim uređajima što umnogome olakšava useljenje i početak korišćenja. Završna obrada, korišćeni materijali i enterijerska rešenja su na najvišem nivou.

Projekat poseduje LEED i WELL sertifikate koji garantuju održivosti i direktno utiču na dugoročnu vrednost investicije. Iskustvo sa globalnih tržišta pokazuje da takve nekretnine zadržavaju vrednost i 30% bolje od standardnih objekata, naročito u kontekstu kada ekološki standardi postaju imperativ savremene gradnje.

Među ekskluzivnim sadržajima koji stoje na raspolaganju rezidentima nalaze se privatni bioskop, vrhunski opremljen fitnes centar sa pogledom, pažljivo osmišljena dečja igraonica, privatni park rezervisan isključivo za stanare, kao i centralna piazza koja će biti centralno mesto okupljanja i socijalizacije unutar samog kompleksa.

Ko su kupci?

Profil kupaca ovog ekskluzivnog kompleksa je raznolik, ali sa jasnim zajedničkim imeniteljem - željom za sigurnom investicijom koja kombinuje prestiž, sigurnost i dugoročnu vrednost. Među njima se nalaze iskusni regionalni investitori, predstavnici srpske dijaspore, domaći biznismeni i preduzetnici, poznati sportisti, diplomatske misije, strane kompanije koje traže smeštaj za svoje top menadžere, kao i mlađa generacija uspešnih IT stručnjaka koji prepoznaju savremeni koncept stanovanja.

Delta District - pregled projekta

Lokacija : Blok 20, Novi Beograd - neposredno uz Sava Centar, u poslovno-diplomatskoj zoni grada. 2 minuta do auto-puta, 5 minuta do centra grada, 15 minuta do aerodroma ,,Nikola Tesla".

: Blok 20, Novi Beograd - neposredno uz Sava Centar, u poslovno-diplomatskoj zoni grada. 2 minuta do auto-puta, 5 minuta do centra grada, 15 minuta do aerodroma ,,Nikola Tesla". Tip projekta : Luksuzni multifunkcionalni kompleks - dve rezidencijalne i jedna poslovna kula, kao i hotel InterContinental Beograd.

Model stanovanja: Ultra-luksuzni koncept. Direktna veza sa hotelskim servisima u skladu sa standardima međunarodnog hotelskog lanca.

: Luksuzni multifunkcionalni kompleks - dve rezidencijalne i jedna poslovna kula, kao i hotel InterContinental Beograd. Model stanovanja: Ultra-luksuzni koncept. Direktna veza sa hotelskim servisima u skladu sa standardima međunarodnog hotelskog lanca. Opremljenost : Stanovi se isporučuju potpuno završeni uz mogućnost personalizacije

: Stanovi se isporučuju potpuno završeni uz mogućnost personalizacije Energetska efikasnost : LEED i WELL sertifikati, geotermalne sonde, solarni paneli, pametni sistemi kontrole potrošnje.

: LEED i WELL sertifikati, geotermalne sonde, solarni paneli, pametni sistemi kontrole potrošnje. Ekskluzivni sadržaji : Infinity bazen na 20. spratu, spa centar, privatni bioskop, poslovni lounge, teretana, igraonica, zatvoreno dvorište i parkovska zona.

: Infinity bazen na 20. spratu, spa centar, privatni bioskop, poslovni lounge, teretana, igraonica, zatvoreno dvorište i parkovska zona. Prodaja : Individualne prezentacije u showroom-u u Sava Centru.

: Individualne prezentacije u showroom-u u Sava Centru. Kupci : Investitori, diplomate, HNWI pojedinci iz zemlje i inostranstva.

: Investitori, diplomate, HNWI pojedinci iz zemlje i inostranstva. Investicioni elementi: Mogućnost povraćaja PDV-a od 20% za pravna lica, mogućnost dugoročnog izdavanja, pozicioniranje u zoni visoke tražnje

Projekti poput Delta Districta postavljaju nove standarde i pokazuju da luksuzno stanovanje nije samo pitanje cene, već kompleksna kombinacija lokacije, kvaliteta gradnje, servisa i životnog stila.