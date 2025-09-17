Slušaj vest

Srbi imaju razvijeno mišljenje o Albaniji kao zemlji niskog standarda, siromašnih ljudi, loših puteva i slabe gostoljubivosti. U emisiji „Ni 5 ni 6“ gosti su razgovarali o njenom ekonomskom razvoju, životu u toj zemlji, odnosima sa Srbijom i predrasudama koje još uvek postoje. Svoje viđenje dali su Demo Beriša, ministar u Vladi Srbije, Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Vesna Pešić, pisac i izdavač, Bojan Popović, upravnik Galerije fresaka i Boris Firicki, osnivač sajta Albanija.rs.

Beriša: Rama je dobro usmerio novac

Demo Beriša ocenio je da je Albanija doživela ekspanziju:

- Albanija je došla do ekonomske ekspanzije koja pre nije bila evidentna. Otišli su stotinu koraka napred za godinu dana. Rama je novac dobro usmerio, stabilizujući to uz učešće stranog faktora. Konkretno mislim na Amerikance, oni su potpuno prisutni.

Foto: Kurir Televizija

Dodao je da se u Albaniji planira visoko vojno finansiranje:

- Što se tiče preseljenja američkih snaga tamo, to daje drugu dimenziju.

Govorio je i o identitetu i svakodnevici:

- Reči koje oni danas koriste, komšija, burazer, imena mesta u kojima žive poput Novo Selo, sve to ukazuje na nekadašnji sastav stanovništva. Bese više nema, zaboravite to. Ja kao pripadnik naroda tvrdim da ne postoji. Izgovaraju, ali ne u tom kapacitetu. Korupcija je izuzetno prisutna, a biće dokle god ova izmišljena inteligentna osoba bude učestvovala u suzbijanju tendera.

Govorio je i o modernizaciji Tirane:

- Tirana je danas sa širokim bulevarima, od aerodroma do centra imate nov autoput, sa palmama sa jedne i druge strane. Tu je i bulevar koji je u rekordnom vremenu napravljen. Problem je što nema stanovništva. Cene nekretnina su mnogo niže u odnosu na one kod nas. Nije tačno da postoji rizik u kupovini nekretnine u Albaniji, možete je kupiti sa ličnom kartom i ima puno ljudi koji su kupili. Kvadrat u prvoj zoni pored mora se može naći i za 1.000, 1.100 evra.

Popović: Muslimani su u Albaniji manjinsko stanovništvo

Bojan Popović podsetio je na kulturne veze:

- U Albaniji smo napravili projekat i emisiju o Jeleni Anžujskoj i o njenim spomenicima tamo. To naše publike ne poznaju i treba osvetliti.

Opisao je i današnji izgled Tirane:

Foto: Kurir Televizija

- Tirana deluje kao lep mediteranski grad. Ima visoku gradnju koja nije po svim urbanističkim uslovima, ali je sređen prostor. Država je lepa. Ono što je nekad odlikovalo Albaniju sada je u drugom planu, a to su bunkeri okrenuti ka bivšoj Jugoslaviji.

Dodao je da se menja i verska struktura:

- Prema novim podacima, muslimani su u Albaniji manjinsko stanovništvo, ali su pod uticajem Turaka.

Pešić: Iskustvo sa putovanja u Albaniju

Vesna Pešić govorila je o ličnim iskustvima iz vremena pandemije:

Foto: Kurir Televizija

- U Albaniji sam boravila u jeku korona virusa. Ovo putovanje je bilo putovanje srpskim tragom, a tamo ih ima na pretek. Moj prvi utisak je bio apsolutna začuđenost na osnovu onoga što smo mi imali dostupno. Oni su moderna zemlja i sa dobrim putevima, solidnim. Pozitivno sam bila iznenađena.

Posebno ju je iznenadio odnos ljudi:

- Bili smo veoma lepo i prijateljski dočekani, a svuda smo sa velikim ponosom govorili da smo iz Srbije. Kada smo sa Albancima govorili o kosovskim Albancima, uvek smo dobijali odgovor "Oni su maljok". To znači šumski ljudi, divlji, nevaspitani i da su im veliki problem u državi. Kaljaju im ugled.

Bošnjak: Albanija uz Ramu zemlja sa mnogo lica

Foto: Kurir Televizija

Ivan Bošnjak naglasio je važnost obrazovanja i evropskih integracija:

- Zavisi o kom delu Albanije se radi. Albanci su svoje mlade ljude poslali da se školuju gde god je moguće, a povratkom tih ljudi su uspeli da naprave veliki put ka evropskim integracijama.

Govorio je i o ulozi Edija Rame:

- Pokazalo se u više regionalnih susreta da je on vrlo pristojan gost. Ne mogu da dam ocenu da li su takvi najgori, ali 2017. godine su Srbi i u Albaniji prepoznati kao nacionalna manjina, upravo pritisnuti negativnim nasleđem u vreme između dva rata. Albanija će uz Ramu biti zemlja sa mnogo lica.

Firicki: Naši turisti prezadovoljni Albanijom

Foto: Kurir Televizija

Boris Firicki, uživo iz Albanije, opisao je svoju inicijativu:

- Albanija.rs je generalno turistički portal, nastao od strane male grupe ljudi koji su bez posebnih ideja hteli da predstave našim turistima određene delove zemlje.

Istakao je da su razlike u standardu male:

- Statistički podaci standarda Albanije su vrlo slični sa Srbijom. U tom pogledu nema velikih razlika, ali ono gde jesu, to bi bila turistička mesta i ona u unutrašnjosti Albanije, pre svega blizu granice sa Severnom Makedonijom.

Na kraju je zaključio:

- Incidente nismo imali. Ovde nije bilo etnički motivisanih neprijatnosti. Predrasude postoje, ali one su opravdane zbog odnosa.

