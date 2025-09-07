Slušaj vest

Ove turističke sezone u Albaniji nisu ostvarena očekivanja – leto 2025. ocenjeno je kao razočaravajuće. Prema podacima koje je objavio časopis Monitor, hoteli na jugu zemlje beleže pad prihoda i do 30% u odnosu na 2024. godinu, dok je na severu pad bio između 10 i 15 procenata.

Bizarni razlog stoji iza ovog pada, a svakako Grčka im ni za šta nije kriva.

Drač se pokazao kao najstabilnija destinacija na obali, a ugovori za leto 2026. ostali su na nivou ove godine. Ipak, strane agencije su dodale sigurnosne klauzule koje im omogućavaju da povuku do 20% ugovora ukoliko prodaja ne bude išla dobro – zbog loše slike zemlje u inostranstvu.

Najveći pad osetio se zbog odsustva ključnih grupa turista: Italijana, gostiju sa Kosova i albanske dijaspore.

Dijaspora je razočarana kvalitetom usluge – „plaćaju skupo, a ne dobijaju ono što očekuju“.

„Nakon mnogo prilika koje su davali albanskom primorju, dijaspora se okrenula drugim destinacijama gde za isti novac dobijaju kvalitet“, izjavio je Rrahman Kasa, predsednik Albanske turističke unije.

1/5 Vidi galeriju Drač u Albaniji Foto: Youtube Printscreen

Albanija se sve više promoviše kao jeftina destinacija, što privlači turiste koji troše minimalno. Umesto hotela, oni biraju Airbnb i Booking apartmane, koriste javni prevoz, kupuju u supermarketima i jedu brzu hranu ili domaće obroke – dok skupe restorane i plaćene ležaljke zaobilaze.

„Čak i ako brojke pokazuju rast, jasno je da turistički profil opada – sada dolaze gosti koji troše znatno manje“, kaže Kasa.

Turističku sezonu dodatno su pogoršali prekidi u snabdevanju vodom i strujom, nedostatak kvalifikovanog osoblja, ali i aktivna gradilišta tik uz plaže.

Foto: RINA

„Strani turisti ne mogu da se odmaraju dok pored njih stoji kran i čuju se bušilice. To ruši imidž zemlje kao destinacije“, dodaje Kasa.

Uprkos problemima, ugovori za 2026. godinu zatvoreni su na istom nivou kao i prošle, a novost je da su se Francuzi prvi put uključili u garantovane aranžmane za obalu Drača i Golema.

Foto: RINA

„Francuske agencije proverile su standarde, sproveli su istraživanja i odlučili da uđu na naše tržište. Oni će činiti oko 15% garantovanih aranžmana za leto 2026“, rekao je Fatos Čereništi, administrator FAFA grupe, najveće hotelske strukture u zemlji.