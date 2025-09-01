Slušaj vest

Crnogorski ugostitelji se uglavnom žale na slabu posećenost, a sada se oglasio jedan od njih.

Ugostitelj iz Herceg Novog otkrio je da li je sezona u Crnoj Gori takoreći propala:

- Nije propala, mi još imamo nade i mislim da će ova sezona opet da bude na zavidnom nivou. Ne kao što neko očekuje, ali biće - rekao je ugostitelj Čele.

Čele je dugogodišnji ugostitelj, pa je otkrio kakav je pazar ovog leta u njegovom kafiću.

Foto: Shutterstock

- Relativan. Jedan da ima, drugi dan malo manje, ali borimo se. Mislim da je opala kupovna moć, oseća se nešto - otkriva ugostitelj.

Mnogi kažu da su Crnogorci podigli cene, međutim ovaj ugostitelj se ne slaže sa tim.

- Nije tačno, ništa ovde nisu cene više nego prošle godine. Cene su kao u regionu, espreso 1.60, viski 3 evra, pivo 2.80. Mislim da cene nisu uzrok svemu ovome - tvrdi on.

"Kad dođu štiklice, haljinice, tada će biti sezone kod nas"

Na pitanje šta bi trebalo da se dogodi da ugostitelji u Crnoj Gori budu zadovoljni, on odgovara:

- I ovako i onako, ja sam uvek zadovoljan. Ima života, borićemo se. Nema tangića, nema mangića, štiklica i nema sezone. Kad dođu štiklice, haljinice, tada će biti sezone kod nas - izjavio je on.