Slušaj vest

Crnogorski ugostitelji se uglavnom žale na slabu posećenost, a sada se oglasio jedan od njih.

Ugostitelj iz Herceg Novog otkrio je da li je sezona u Crnoj Gori takoreći propala:

- Nije propala, mi još imamo nade i mislim da će ova sezona opet da bude na zavidnom nivou. Ne kao što neko očekuje, ali biće - rekao je ugostitelj Čele.

Čele je dugogodišnji ugostitelj, pa je otkrio kakav je pazar ovog leta u njegovom kafiću.

shutterstock_1199751136.jpg
Foto: Shutterstock

 - Relativan. Jedan da ima, drugi dan malo manje, ali borimo se. Mislim da je opala kupovna moć, oseća se nešto - otkriva ugostitelj.

Mnogi kažu da su Crnogorci podigli cene, međutim ovaj ugostitelj se ne slaže sa tim.

- Nije tačno, ništa ovde nisu cene više nego prošle godine. Cene su kao u regionu, espreso 1.60, viski 3 evra, pivo 2.80. Mislim da cene nisu uzrok svemu ovome - tvrdi on.

"Kad dođu štiklice, haljinice, tada će biti sezone kod nas"

Na pitanje šta bi trebalo da se dogodi da ugostitelji u Crnoj Gori budu zadovoljni, on odgovara:

- I ovako i onako, ja sam uvek zadovoljan. Ima života, borićemo se. Nema tangića, nema mangića, štiklica i nema sezone. Kad dođu štiklice, haljinice, tada će biti sezone kod nas - izjavio je on.

Kurir.rs/Telegraf/Grand online

Ne propustiteNovčanik"LEŽALJKE 200 EVRA, A IZLIVAMO SEPTIČKU U MORE..." Crnogorac objavio video kako je pukla sezona u Crnoj Gori (VIDEO)
prazna plaža u Crnoj Gori
NovčanikRADOSAV NA PLAŽI JAZ USLIKAO NESVAKIDAŠNJU BIZNIS STRATEGIJU! Ljudi ne prestaju da se smeju kad vide cenovnik na javnom toaletu (FOTO)
Jaz.jpg
Crna GoraSLIKA I PRILIKA "LUKSUZNOG" CRNOGORSKOG TURIZMA: Kusur bezobrazno bacaju, taksi i ležaljke kao SUVO ZLATO, ali ova scena iz autobusa je NAJVEĆA "POBEDA"
Crna Gora.jpg
NovčanikČIZKEJK 15, A 100 GRAMA PEČENJA 4 €: Bojana se šokirala cenama u Budvi - Kupujemo u marketima pa spremamo obroke, ležaljke skuplje nego lani
1750329585cene-kolac-rina.jpg