Do skoka bogatstva je došlo nakon što je Vrhovni sud Delavera preinačio presudu nižeg suda, kojom je Ilonu Masku bila poništena dodela opcija na akcije "Tesle“, koje sada vrede 139 milijardi dolara.

Nakon ove presude, "Tesla“ je ponovo Maskova najvrednija imovina. Pored opcija na akcije, on poseduje i 12 odsto običnih akcija proizvođača električnih vozila, vrednih 199 milijardi dolara, čime je ukupna vrednost njegovih akcija u „Tesli“ dostigla 338 milijardi.

U to nije uračunat rekordan paket isplata koji je "Tesla“ dodelila Masku u novembru, koji bi mogao da mu donese do bilion dolara dodatnih akcija, ako "Tesla“ poveća tržišne kapitalizacije više od osam puta u narednih 10 godina.

Maskova druga najvrednija imovina je njegov udeo od 42 odsto u "Spejs Iksu“, koji sada vredi dve milijarde dolara manje od njegovih akcija u "Tesli“. Ipak, mogao bi "Spejs Iks“, a ne "Tesla“, ubrzo biti ono što Maska čini prvim bilionerom na svetu, jer taj proizvođač raketa cilja na početnu javnu ponudu akcija 2026. godine, kada bi kompanija mogla biti procenjena na oko jedan i po bilion dolara.

Mask je sada pola biliona dolara bogatiji od suosnivača "Gugla“ Larija Pejdža, koji se sa imovinom vrednom 253 milijarde dolara nalazi na drugom mestu Forbsove liste.