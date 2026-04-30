Ministar zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović učestvovao je na plenarnoj sednici "Transformacija investicione klime: prognoziranje budućnosti u novim realnostima" na Kavkaskom investicionom forumu (CIF-2026) u Ruskoj Federaciji.

Ministar Popović istakao je da je nedavni sastanak Međuvladine srpsko-ruske komisije u Beogradu, na kojem je, između ostalog, potpisan i sveobuhvatni Program ekonomske saradnje za period 2026–2031. godine, postavio čvrste temelje za dalji razvoj ekonomskih odnosa između Srbije i Rusije.

Ministar je posebno napomenuo investicionu atraktivnost Srbije, koju je pripisao fleksibilnom regulatornom okviru i snažnom fokusu na razvoj ljudskog kapitala. Prema njegovim rečima, Srbija je trenutno lider u Evropi po privlačenju investicija po glavi stanovnika.

Snažna ekonomska i energetska povezanost

- Naše industrijsko prisustvo u Rusiji pokriva širok spektar – od poljoprivrede, mašinogradnje i građevinske industrije do najsavremenijih IT rešenja. Istovremeno, energetska saradnja sa Rusijom ostaje ključni faktor stabilnosti srpske ekonomije. Zahvaljujući ličnim dogovorima predsednika Aleksandra Vučića i Vladimira Putina, Srbija se snabdeva prirodnim gasom po najpovoljnijim cenama i pod najboljim uslovima u Evropi, a pouzdanost ovih isporuka je naša konkurentska prednost i garancija industrijskog rasta - naglasio je ministar.

Ministar Popović je napomenuo da poljoprivreda Srbije prolazi kroz snažnu digitalnu transformaciju i postaje izuzetno konkurentan sektor usmeren ka izvozu u Rusiju, dok turizam beleži rekordne rezultate, sa učetvorostručenim prihodima u poslednjoj deceniji.

- Vidimo značajan potencijal za saradnju sa kavkaskim regionom u turizmu, poljoprivredi, građevinarstvu, mašinskoj i kreativnoj industriji, kao i u oblasti veštačke inteligencije, inovacija i savremenih tehnologija. Dodatno jačanje povezivanja srpskih i ruskih kompanija kroz zajedničke projekte i investicije otvara prostor za nove oblike partnerstva i dalje unapređenje ekonomskih odnosa - zaključio je ministar Popović.