Kipar je tokom 2025. godine ostvario najbolji turistički rezultat u svojoj istoriji. Ostrvo je posetilo više od 4,53 miliona turista, što je rast od 12,2 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok su prihodi od turizma dostigli rekordnih 3,69 milijardi evra.

Najveći broj gostiju i dalje dolazi iz Velike Britanije, ali značajan rast beleže i tržišta Izraela, Poljske, Nemačke, Grčke i zemalja regiona, uključujući Srbiju. S obzirom na trenutna svetska dešavanja, Kipar postaje sve češći izbor srpskih turista za predstojeći letnji odmor.

Prema podacima kiparske statističke službe, skoro 80 odsto gostiju dolazi prevashodno radi odmora, dok oko sedam procenata putuje iz poslovnih razloga. Ipak, poslednjih godina sve više raste interesovanje za korporativni turizam: konferencije, incentive programe, retreat putovanja i networking događaje.

Kombinacija razvijene infrastrukture, bezbednosti, dobre avio-povezanosti i mediteranskog načina života pozicionira Kipar kao destinaciju koja uspešno spaja odmor i poslovna putovanja.

Geopolitika testira ostrvo

U prvim mesecima 2026. godine nastavljen je pozitivan trend iz rekordne prethodne, ali su geopolitičke tenzije u regionu istočnog Mediterana od marta uticale na turističko tržište. Prema podacima turističkih i hotelskih udruženja, dolasci i rezervacije tokom marta i aprila beležili su pad od oko 30 odsto u odnosu na očekivanja, pre svega zbog psihološkog efekta regionalne nestabilnosti i medijskih izveštaja o sukobima na Bliskom istoku.

I pored toga, Kipar ostaje bezbedna evropska destinacija sa potpuno funkcionalnom infrastrukturom i redovnim avio-saobraćajem. Aerodromi u Larnaki i Pafosu nastavili su normalno da funkcionišu čak i u periodima pojačanih tenzija, dok su međunarodni turoperatori zadržali planirane programe i aranžmane na ostrvu.

Prvi pokazatelji iz maja već ukazuju na postepeni oporavak rezervacija, posebno sa tržišta Velike Britanije, Poljske i centralne Evrope.

Mediteranski standard

Iako Kipar mnogi doživljavaju kao luksuznu mediteransku destinaciju, ostrvo i dalje uspeva da zadrži dobar odnos cene i kvaliteta u poređenju sa velikim delom zapadne Evrope. Kvalitetan hotelski smeštaj tokom većeg dela godine može se naći u rasponu od oko 40 do 150 evra po noćenju, dok su van glavne sezone cene često znatno pristupačnije. Apartmani u privatnom smeštaju dostupni su već od oko 25 evra po osobi, u zavisnosti od lokacije i perioda boravka.

Restorani i ugostiteljski objekti takođe važe za pristupačne. Ručak u lokalnim tavernama uglavnom se kreće između 15 i 20 evra po osobi, dok večera u kvalitetnijim restoranima uz vino iznosi između 50 i 70 evra za dve osobe. Kafa košta između 2,5 i 4 evra, a lokalno pivo izmedju tri i pet evra.

Svakodnevna potrošnja u prodavnicama i supermarketima uglavnom je na nivou sličnom Srbiji lokalni proizvodi, sezonsko voće i povrće, riba i maslinovo ulje čak mogu biti povoljniji nego u regionu.

- Kipar danas više nije rezervisan samo za klasične letnje odmore. Ono što ostrvo izdvaja nije samo more. Jedan dan može biti rezervisan za energičnu atmosferu i muziku uz more, dok već sledeći donosi potpuno drugačiji ritam – katamaran uz zalazak sunca, vinsku turu kroz planinska sela ili ručak u tradicionalnoj taverni daleko od turističke gužve - kaže Ivana Spasenović, direktorka i osnivač agencije Prometheus Holiday & Business, koja sa porodicom već nekoliko godina živi na Kipru.

Gastro ture

Savremeni turizam prolazi kroz značajne promene. Putnici više ne traže samo hotel i plažu, vec autentično iskustvo, fleksibilnost i osećaj da je putovanje prilagođeno upravo njima. Kipar posebno privlači kombinacijom odmora, gastronomije, lokalne kulture i kvalitetne usluge.

Sve je više kompanija koje ovde organizuju corporate retreat programe, incentive putovanja, team building događaje i poslovne konferencije. Ostrvo nudi jedinstven spoj poslovne infrastrukture i mediteranskog ambijenta, od modernih hotela i konferencijskih kapaciteta do plaža, marina i autentičnih lokacija za privatne događaje.

- Posebno interesovanje raste za gastro i vinske ture. Kiparska vinska tradicija jedna je od najstarijih na svetu, dok planinski region Troodosa danas okuplja veliki broj boutique vinarija koje kombinuju lokalnu tradiciju i savremeni pristup. Pored čuvene Commandarie, jednog od najstarijih vina na svetu, sve više pažnje privlače male porodične vinarije i gastronomska iskustva koja turistima omogućavaju da Kipar upoznaju izvan standardnih turističkih ruta - ističe Ivana Spasenović.

Na ostrvu je registrovan i veliki broj privatnih apartmana i vila koji šire ponudu, dok se razvija i segment alternativnog smeštaja – glamping i boutique iskustva u prirodi koja privlače putnike koji traže autentičniji boravak van klasičnih hotelskih okvira.

Srpski glas na Kipru

Rast potražnje za personalizovanim putovanjima doveo je i do razvoja kompanija koje na Kipru pružaju mnogo više od klasične turističke usluge. Među njima je i Prometheus Holiday & Business iz Larnake, kompanija koju vode ljudi iz Srbije sa dugogodišnjim iskustvom u međunarodnom poslovnom okruženju i radu sa klijentima iz regiona.

- Kombinacija lokalnog prisustva na Kipru i razumevanja mentaliteta gostiju iz Srbije i regiona predstavlja našu ključnu prednost. Za mnoge putnike i korporacije više nije dovoljno samo rezervisati hotel - traži se pouzdan partner na destinaciji koji može da organizuje kompletno iskustvo, pruži podršku na licu mesta i poveže klijente sa najboljim lokalnim sadržajima - objašnjava naša sagovornica.

Kompanija funkcioniše kao destinacijski menadžment (DMC) za Kipar, pružajući usluge hotelskog smeštaja, vila i apartmana, privatnih transfera i rent-a-car usluga, VIP iskustava, krstarenja, privatnih ekskurzija, gastro i vinskih tura, kao i potpuno prilagođenih aranžmana.

Poseban fokus je na B2B i korporativnom segmentu: organizacija poslovnih događaja, incentive programa, team buildinga i tailor-made programa za kompanije iz Srbije i regiona.

- Turizam se danas menja. Ljudi više ne traže samo hotel sa pet zvezdica. Traže balans, jednostavnost, autentičnost i osećaj da je neko zaista razumeo njihove potrebe. Bilo da je reč o porodičnom odmoru, luksuznom individualnom putovanju, gastro i vinskim iskustvima, korporativnim događajima ili poslovnim retreat programima, fokus ostaje isti – kreiranje iskustva prilagođenog svakom gostu pojedinačno - napominje Ivana Spasenović.

U vremenu kada geopolitičke promene menjaju turističke tokove, destinacije koje nude političku stabilnost, evropske standarde i osećaj bezbednosti dobijaju sve veći značaj. Kipar danas predstavlja upravo jednu takvu tačku na mapi Mediterana.