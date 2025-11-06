Slušaj vest

Postoji mnogo kućnih poslova koje svakodnevno obavljamo, a da i ne pomislimo da postoje jednostavna rešenja koja nam mogu uštedeti vreme i novac, posebno u periodu kada su sva poskupljenja na vrhuncu.

Domaćica i stručnjakinja za štednju Kajl Grant podelila je odličan savet koji se tiče korišćenja veš mašine. Sve što je potrebno jeste da promenite podešavanja i smanjite temperaturu pranja.

Foto: Shutterstock

Grant objašnjava da je i niža temperatura sasvim dovoljna za pranje veša koji nije mnogo prljav. Prelazak sa 40 na 30 stepeni, prema njenim rečima, može doneti uštedu od čak 38 odsto energije godišnje, što može znatno smanjiti račun za struju. Ako pak temperaturu spustite na 20 stepeni, ušteda energije raste i do 62 odsto.