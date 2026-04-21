Na prvi pogled deluje nelogično, automobil sa gotovo 440 hiljada pređenih kilometara i cenom blizu 14.000 evra. Međutim, kada je u pitanju Volkswagen Corrado, stvari nisu baš tako jednostavne. Jedan primerak iz 1992. godine, u upečatljivoj crvenoj boji, trenutno privlači pažnju ljubitelja klasika širom Evrope.

Iako ne spada među najtraženije verzije poput VR6 ili G60, ovaj Corrado 2.0 16V poseduje ono što mnogi kupci cene, priču, očuvanost i status modernog klasika.

Kultni model koji nikada nije bio masovan

Volkswagen Corrado predstavljen je 1988. godine kao naslednik modela Scirocco. Baziran je na platformi Golfa II, uz određene elemente tadašnjeg Passata. Iako je bio tehnički napredan i zanimljiv za svoje vreme, nije ostvario veliki komercijalni uspeh.

Do završetka proizvodnje 1995. godine napravljeno je nešto više od 97.000 primeraka, zbog čega se danas smatra relativno retkim automobilom na tržištu.

Verzija 2.0 16V razvijala je 136 konjskih snaga, ubrzavala do 100 km/h za 9,3 sekunde i dostizala maksimalnu brzinu od oko 210 km/h. Nije bila najbrža opcija u ponudi, ali je nudila dobar odnos performansi i pouzdanosti.

439.000 kilometara, a i dalje u odličnom stanju

Ono što ovaj konkretan primerak izdvaja jeste njegovo stanje. Uprkos velikoj kilometraži, automobil izgleda iznenađujuće očuvano. Unutrašnjost je vrlo uredna, a sedišta su gotovo kao nova, što ukazuje na to da su vlasnici vodili računa o vozilu.

Prema dostupnim podacima, automobil je promenio četiri vlasnika, a nedavno su obavljeni važni servisni zahvati, zamenjen je zupčasti kaiš na 435.000 kilometara, kao i izduvni sistem.

Zanimljiv detalj predstavlja i zadnji spojler koji se automatski podiže pri većim brzinama, jedna od tehnoloških zanimljivosti tog perioda, i prema svemu sudeći, i dalje funkcioniše.

Zašto cena ipak ima smisla

Iako na prvi pogled deluje visoko, cena od oko 14.000 evra nije bez osnova. Corrado je danas veoma cenjen među kolekcionarima, naročito među generacijama koje su uz ovaj model odrastale.

Presudnu ulogu imaju retkost, očuvanost i sve veće interesovanje za automobile iz devedesetih, koji postepeno dobijaju status klasika. Dobro sačuvani primerci sve su ređi, što se odražava i na tržišnu vrednost.

Zbog toga visoka kilometraža više nije ključni faktor, mnogo važniji su stanje vozila, način održavanja i originalnost.