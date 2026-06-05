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Najbolji dokaz da srpska sela i te kako žive i to zahvaljujući vrednim ljudima koji se odlučuju da ostanu na svojoj dedovini jesu pune seoske škole. Stoga je jedan od prioriteta razvoj infrastrukture u oblasti obrazovanja širom Srbije. Na listi onih škola koje su dobile sredstva za rekonstrukciju od Ministarstva za javna ulaganja jeste i Osnovna škola "Braća Ribar" iz sela Donja Borina kod Malog Zvornika. Radove na rekonstrukciji danas je obišao i ministar Darko Glišić.

- Država je izdvojila 205 miliona dinara za ovih 1.650 kvadrata, koliko je površina tri objekta ovde u dvorištu škole „Braća Ribar” u Donjoj Borini. Mi smo planirali da i ranije bude završetak ovog posla, ali su se pojavile razne okolnosti koje su poprilično usporile čitav posao. Danas se nalazimo ovde u trenutku kada moramo da intenziviramo apsolutno radove na svim objektima, i napolju i unutra, kako bismo za 1. septembar bili spremni. Deluje vrlo, narodski rečeno, napet datum 1. septembar, ali moramo uraditi sve što je do nas da taj posao do tada završimo. Stojimo na raspolaganju i izvođaču za sve ono što je neophodno u smislu pomoći, podrške i logistike, da taj posao bude urađen do tog datuma - kazao je za Darko Glišić.

1/10 Vidi galeriju Rekonstrukcija škole u Donjoj Borini Foto: RINA

Istakao je da će učiniti sve da se do nove školske godine oko 110 mališana vrati u ovaj objekat, koji će, kako kaže, zaista da bude velelepan.

- Biće to jako moderan i savremen objekat. Ovde nije postojala sala, tu je bilo jedno zapušteno igralište, a sada će da iznikne, videli ste i sami, sjajna sportska sala, kojom bi se ponosili i mnogo veći gradovi, a kamoli jedno selo. Sam objekat će biti zaista urađen onako kako treba. Rokovi jesu probijeni, ali s obzirom na to da ide raspust, moramo iskoristiti dva ili tri meseca koliko je ispred nas da damo maksimum napora. Ja ću se truditi da dolazim u Mali Zvornik bar jednom nedeljno, da obilazimo i vidimo kako idu radovi, da pratimo progres do septembra, kako bi škola bila predata nastavnicima, učenicima i roditeljima, na kraju krajeva. Oni žele da deca dolaze ovde gde žive, u Donju Borinu i susednu Brasinu, i da imaju onakve uslove kakve zaslužuju, dakle novu školu, urednu i lepu školu - naglasio je Glišić.

Foto: RINA

Da je završetak rekonstrukcije Osnovne škole u selu Donja Borina jedan od najvažnijih projekata, potvrđuje i predsednik opštine Zoran Jevtić.

- Ovo je ogroman projekat za opštinu Mali Zvornik i još jednom zahvalnost ministru Darku Glišiću, kompletnoj Vladi, a i predsedniku Aleksandru Vučiću, koji je tada, kada je dolazio u Mali Zvornik, obećao da će biti urađena rekonstrukcija ove škole. Tu je nova hala, nova toplana na biomasu, tako da je to nešto mnogo, mnogo dobro za kompletnu Borinu i Brasinu, a i za celu opštinu Mali Zvornik. Za decu, za roditelje, za nastavnike, da imaju idealne uslove - poručio je.