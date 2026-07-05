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Na tržištu rada u Srbiji najugroženija grupa su žene u šestoj deceniji života. Iako imaju ogromno radno iskustvo najčešće godinama čame na birou rada zato što poslodavci najčešće biraju mlade ljude verujući da će više da se zalažu na poslu što ne mora da bude i istina. Zbog svega toga žene starije od 50 godina ostaju na marginama i najteže dolaze do radnog mesta.

Šta kažu podaci?

Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje u Srbiji je registrovano je 75.751 žena koje su starije od 50 godina koje su u potrazi za poslom.

- Prosečna dužina traženja posla za ovu kategoriju nezaposlenih lica je sedam godina i jedan mesec - rekli su za Biznis Kurir u ovoj službi.

Žena odbila prijateljicu za kafu, nastala rasprava Foto: Shutterstock

Iako imaju ogromno radno iskustvo ove žene su uglavnom "nevidljive" za poslodavce, pa se sve češće spominje "starosna diskriminacija" koja je prisutna u gotovo svim privrednim granama posebno u privatnom sektoru. Ovo je prepoznala i država, a kako je rekla ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti Tatjana Macura, država već kreirala javne pozive kroz koje će mogućnost za zapošljavanje imati upravo ova zapostavljena kategorija žena preko 45 i 50 godina.

- Razlozi zašto su te žene nezaposlene u tim godinama su mnogobrojni. Mnogi od ovih problema kojima svedočimo nisu tako drastični kao što su bili ranije. Problemi su se pojavili intenzivnije nakon perioda korone i privatizacije određenih firmi. One su prepoznate i kao jedna od najbrojnijih kategorija među nezaposlenima. Poslodavci mogu da pokažu viši stepen razumevanja za ovu kategoriju žena, jer one donose visok nivo iskustva koji je za svaki posao od ogromnog značaja - navela je Macura.

Štrajk starijih - sve bi stalo - Zamislite samo šta bi se desilo da svi stariji ljudi, koji kao pomažući članovi domaćinstva brinu o deci, unucima i komšijama, odluče da jedan dan štrajkuju. Ceo sistem bi stao. Moramo prilagoditi našu kulturu starenju i shvatiti da su stariji ljudi ključni resurs, a ne teret - rekla je Brankica Janković.

Stariji ljudi nisu teret

O problemu žena starijih od 50 godina da dođu do posla nedavno je za Kurir govorila i Brankica Janković, nekadašnja poverenica za za zaštitu ravnopravnosti.

- Podaci su jasni - ženama je znatno teže. Iako je proteklih godina došlo do smanjenja stope nezaposlenosti u skoro svim uzrastima, kategorija žena starijih od 55 godina ostaje jedna od najteže upošljivih grupa. To je poražavajuće, jer govorimo o populaciji sa ogromnim znanjem, iskustvom i kapacitetima. Mnoge od tih žena su decenijama radile u različitim sferama, često "od jutra do sutra", ali im je danas izuzetno teško da formalno izađu na tržište rada - upozorila je ona.

Foto: Kurir/M. R.

Jankovićeva se posebno osvrnula na ugrožene žene sa sela koje su radile čitav život, a i dalje ne ostvaruju prava iz radnog odnosa jer nisu bile deo formalnog tržišta.

- Iako smo poslednjih godina na političkoj sceni imali značajne pomake i žene su obavljale najviše državne funkcije, to još uvek nije dovelo do suštinske promene u kulturnom okruženju. Pitanje ejdžizma (ageism) sam adresirala još pre petnaestak godina, a pre pet godina sam podnela i poseban izveštaj o diskriminaciji starih koji podriva društvenu stabilnost jer isključuje čitave generacije. Mi kao društvo nemamo luksuz da starije sugrađane posmatramo kao teret ili ljude koji su "završili svoju priču" - naglasila je Brankica Janković.

Koliko ima zaposlenih žena 50 plus Prema podacima Ankete o radnoj snazi za 2025. godinu, koju sprovodi Republički zavod za statistiku, procenjuje se da u Srbiji ima 307.700 žena starosti 50 plus koje su zaposlene na neodređeno vreme. Podaci se odnose isključivo na zaposlene radnike (lica zaposlena kod poslodavca), jer se samo na njih odnosi pitanje o radu na određeno/neodređeno.

Dve od pet nezaposlenih žena u Srbiji su starije od 50 godina, a najveći broj njih je u Beogradu. Mnoge od ovih žena spremne su na prekvalifikaciju, učenje novih veština kako bi lakše došle do posla. Ima i onih koje ruše predrasude i počinju iz početka iako su zagazile u šestu deceniju života.

Mnoge od njih su iskoristile znanje i iskustvo koje su stekle, pa su se hrabro odlučile da započnu privatne poslove, otvare poljoprivredna gazdinstva ili započinju manje biznise kkao bi obezbedile sebi budućnost. Upravo one su inspiracija za druže žene koje su u istoj situaciji da se bore za sebe umesto da očajavaju zbog poslodavaca koji nisu prepoznali njihove vrednosti.

Inače, prema podacima Evrostata na nivou EU oko petinu svih radnika, odnosno 20,1 odsto čine zaposleni iznad 55 godina bez obzira da li su muškarci ili žene. ovo je posebno izraženo u Nemačkoj gde je gotovo svaki četvrti zaposleni stariji je od 55 godina čime se ova evropska zemlja svrstava u red država sa najstarijom radnom populacijom.