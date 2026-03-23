Nacionalna služba za zapošljavanje 23. marta 2026. godine raspisala je 11 javnih poziva, putem kojih će, kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima, u mere aktivne politike zapošljavanja biti uključeno više od 15.000 lica.

Kao i prethodnih godina, težište će biti na teže zapošljivim kategorijama lica u koje prvenstveno spadaju:

Lica bez osnovnog obrazovanja i završene srednje škole

Mladi do 30 godina starosti bez radnog iskustva

Žene, a posebno žene iz manje razvijenih i devastiranih područja

Osobe sa invaliditetom

Romi i Romkinje

Korisnici novčane socijalne pomoći i drugih usluga socijalne zaštite

Lica starosti 50 i više godina

Dugoročno nezaposlena lica koja posao traže duže od 12 meseci (posebno ona koja posao traže duže od 18 meseci)

Samohrani roditelji

Supružnici iz porodice u kojoj su oba supružnika nezaposlena.

Većina javnih poziva biće otvorena do 30. novembra 2026. godine, dok je rok za podnošenje zahteva za pojedine mere namenjene osobama sa invaliditetom 31. decembar 2026. godine. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 15. maja 2026. godine.

Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

Sve informacije u vezi sa raspisanim javnim pozivima su dostupne na internet stranici www.nsz.gov.rs, putem zvaničnih stranica na društvenim mrežama kao i u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje.ž