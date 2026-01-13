Slušaj vest

Razlog - svakodnevno napuštanje posla tačno u 17 časova, neodgovaranje na mejlove vikendom i odbijanje sastanaka zakazanih van radnog vremena.

Sudar različitih kultura

Kako navodi zaposleni, kompanija je nedavno dobila novog menadžera sa sedištem u Njujorku, koji je od samog početka pokazivao snažnu privrženost tzv. „hustle“ kulturi. Filozofiji prema kojoj se posvećenost poslu meri dostupnošću van radnog vremena. Iako je u početku delovao korektno, vrlo brzo je izrazio nezadovoljstvo načinom rada zaposlenog iz Holandije.

Tokom individualnog sastanka, menadžer mu je otvoreno rekao da je „zabrinut zbog njegove posvećenosti timu“. Kao problem je naveo činjenicu da se njegov Slack status svakog dana gasi u 17:01, da nije odgovorio na mejl poslat u subotu ujutru sve do ponedeljka u 9 časova, kao i da je odbio da prisustvuje „team bonding“ Zoom sastanku zakazanom za 19 časova po holandskom vremenu.

"Ako ne završite posao do 17 časova, problem nije posvećenost"

Zaposleni je, kako navodi, odlučio da menadžeru jasno postavi granice. Tokom razgovora mu je objasnio da u Holandiji važe drugačija pravila rada i da nemogućnost da se posao završi u okviru radnog vremena ne znači manjak posvećenosti, već lošu organizaciju ili nedostatak kadra.

„Ako u Holandiji ne možete da završite posao do pet popodne, to ne znači da ste neodgovorni. To znači da ste neefikasni ili potkapacitirani. Ja nisam ni jedno ni drugo“, naveo je zaposleni.

Situacija je dodatno eskalirala kada je menadžer zapretio pokretanjem plana praćenja učinka (performance plan) zbog navodnog „nedostatka angažovanja“. Zaposleni je tada slučaj prosledio holandskoj službi za ljudske resurse.

HR stao na stranu zaposlenog

Prema navodima u objavi, holandski HR je odbacio primedbe američkog menadžera i podsetio ga na lokalne zakone o radu, koji jasno štite pravo zaposlenih na radno vreme, odmor i nedostupnost van ugovorenih sati. Nakon intervencije HR-a, menadžer je prestao da kontaktira zaposlene van radnog vremena.

Ova priča izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama, gde su je mnogi prepoznali kao ilustraciju dubokog jaza između američkog modela rada, koji često glorifikuje prekovremeni rad, i evropskog pristupa koji insistira na balansu između privatnog i poslovnog života.

Viralni slučaj iz Holandije ponovo je otvorio pitanje gde se završava profesionalna posvećenost, a gde počinje kršenje osnovnih radnih prava.