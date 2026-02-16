Slušaj vest

Prema analizi ove sindikalne centrale zasnovanoj na zvaničnim podacima o platama, razlika u prosečnim zaradama iznosi 12,8 odsto, odnosno oko 2.930 evra godišnje. Najizraženija je u sektoru finansija i osiguranja, gde dostiže 27,2 odsto, dok je u sektoru usluga i razonode znatno manja - svega 1,5 odsto.

Rodni jaz u platama meri razliku u zaradama muškaraca i žena koji rade u istim delatnostima. U Velikoj Britaniji, poslodavci sa više od 250 zaposlenih obavezni su da objavljuju podatke o platama.

Vlada je saopštila da „radi na uklanjanju osnovnih uzroka razlike u zaradama i pruža podršku ženama da napreduju na radnom mestu“.

Razlike prisutne i u "ženskim“ sektorima

Čak i u oblastima u kojima žene čine većinu zaposlenih, poput obrazovanja i zdravstva i socijalne zaštite, jaz je i dalje značajan - 17 odsto u obrazovanju i 12,8 odsto u zdravstvu.

Zbog razlika u zaradama, prosečna zaposlena žena „efektivno radi 47 dana godišnje besplatno“, navodi TUC.

Generalni sekretar Pol Nouak izjavio je da žene praktično „rade besplatno tokom prvih mesec i po dana u godini u poređenju sa muškarcima“.

- Dok troškovi života i dalje snažno rastu, žene ne mogu sebi da priušte da stalno izvlače deblji kraj. Zaslužuju svoj pravičan deo - poručio je Nouak.

Potrebne dodatne reforme

On je ocenio da je Employment Rights Act važan korak ka izjednačavanju plata, ali je naglasio da je neophodno proširiti pristup plaćenom roditeljskom odsustvu kako bi „majke i očevi mogli ravnopravnije da dele brigu o deci“.

Najveći jaz primećen je kod zaposlenih starosti između 50 i 59 godina. Sindikati smatraju da je to posledica dugoročnih efekata češćih prekida karijere kod žena ili smanjenja radnog angažmana zbog porodičnih obaveza.

TUC zato traži širi pristup fleksibilnom radu i dostupnijem sistemu brige o deci kao ključnim merama za smanjenje razlika.

Poslodavci upozoravaju na rast troškova

Tokom rasprava o jačanju radnih prava, poslovna udruženja su upozorila da bi dodatne obaveze i beneficije mogle povećati troškove i smanjiti spremnost kompanija da zapošljavaju.

„Troškovi poslovanja već dovode do smanjenja broja radnih mesta. Uz velike promene u zakonodavstvu koje dolaze, vlada mora biti posebno oprezna da ne poveća taj pritisak“, izjavio je Metju Persival iz poslovne organizacije Confederation of British Industry (CBI).

Obaveza objavljivanja planova za smanjenje jaza

U narednom periodu poslodavci će morati da objavljuju konkretne planove na koji način nameravaju da smanje razlike u zaradama između muškaraca i žena.

Portparol vlade poručio je da će, uz izmene pravila o fleksibilnom radu, jaču zaštitu trudnica i majki, kao i širenje prava na roditeljsko odsustvo i dostupniji vrtićki sistem, vlast pokušati da „otkloni osnovne uzroke rodnog jaza u platama i podrži žene da uspeju na tržištu rada“.