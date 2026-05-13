IKEA predstavlja deseto izdanje svoje najprogresivnije kolekcije IKEA PS kojapomera granice skandinavskog dizajna i ostvaruje svoju najveću ambiciju – da dobar dizajn bude dostupan svima. Kolekcija sadrži 44 komada u kojima se svakodnevna funkcija susreće sa neočekivanim elementima igre – od rotirajuće podne lampe i fotelje na naduvavanje do nameštaja koji se ljulja, sklapa i transformiše. Kolekcija će ekskluzivno biti dostupna u robnoj kući IKEA od 20. maja, a naIKEA.rs od 3. juna. Još od svog prvog izdanja 1995. godine, IKEA PS predstavlja prostor u kojem se principi demokratskog dizajna izražavaju na najkreativniji i najdinamičniji način. U ovom izdanju, dvanaest dizajnera dobilo je zadatak da istraži razigranu funkcionalnost i slobodu da skandinavski dizajn interpretira na svoj lični način, uz jedan zajednički izazov – da kreiraju proizvode koji su jednostavni, ali nikada dosadni, podjednako funkcionalni koliko i puni karaktera.

„U središtu kolekcije IKEA PS nalazi se ideja da jednostavnost ne mora biti dosadna – naprotiv, ona ponekad otkriva dizajn u njegovom najčistijem i najprivlačnijem obliku. Nadam se da će kroz interakciju i elemente iznenađenja ova jednostavnost otvoriti prostor za otkrivanje proizvoda sa višestrukim funkcijama i neočekivanim detaljima koji ljude jednostavno čine srećnim“, kaže Maria O'Brian, kreativna liderka u kompaniji IKEA of Sweden.

Kolekcija je dizajnirana tako da budi urođenu ljudsku radoznalost i instinkt za interakcijom. Detalji su pomalo nestašni, stvoreni da budu otkriveni, a ne samo posmatrani sa divljenjem iz daljine. Dobar primer je, recimo, skrivena fioka stola koja se izvlači sa oba kraja kako bi obrok pretvorila u igru dvoje ljudi koji ručaju zajedno, ili čuveni sat iz kolekcije IKEA PS 1995, danas redizajniran u obliku zakrivljene cevi nalik periskopu. Neke funkcije su jasne već na prvi pogled, poput klupe za ljuljanje koja vas pokreće čim sednete na nju. Druge se otkrivaju kroz dodir i korišćenje, poput stolice sastavljene od jednostavnih oblika, koja vas poziva da sedite uspravno, sa strane ili da se opušteno „zavalite“. Stolica od borovine, podesiva po visini, izaziva trenutnu, gotovo nesvesnu reakciju da posegnete za velikom nazubljenom polugom i vidite šta će se sledeće desiti. „Često se dizajn doživljava kao nešto dragoceno i nedodirljivo. Želeo sam da stvorim sasvim suprotnu reakciju, nešto što budi iskreno interesovanje i radoznalost. Kada nameštaj poziva na igru, on postaje nešto što zaista koristite i sa čim živite u potpunosti, unoseći tako radost u svakodnevicu“, ističe Mikael Axelsson, dizajner u kompaniji IKEA of Sweden.

Za male domove, gde svaki predmet mora da zasluži svoje mesto, nekoliko IKEA PS komada nudi više nego što se na prvi pogled čini. Originalna i upečatljiva sofa sa džepičastim oprugama funkcioniše kao pravi krevet, iako tako ne izgleda. Slično tome, niska fotelja u beloj ili crvenoj boji rasklapa se u tri koraka u udoban krevet za goste. Trpezarijski sto od punog drveta štedi prostor jer se, kada nije potreban, sklapa u ravnu i tanku površinu, uprkos svojoj stabilnoj konstrukciji koja ne deluje nimalo privremeno. Sklopiva stolica dizajnirana je tako da, kada se ne koristi, može da visi na zidu poput kubističkog umetničkog dela. Podna lampa, koju je osmislio dizajner Lex Pott, ručno se rotira u tri položaja – kao usmereno svetlo, svetlo za čitanje ili ambijentalno svetlo koje se odbija od plafona – stvarajući potpuno drugačiju atmosferu svakim okretom.

„Pokret je ono što objektu daje život i karakter“, kaže Lex Pott. „Kada je nešto samo razigrano, postoji rizik da postane trik bez stvarne vrednosti. Kada je samo funkcionalno, može da izgubi radost. Ali kada spojite funkciju i igru, tada nastaje zaista zanimljiv dizajn.“ Veština zanata i inovacija u materijalima

Od sredine devedesetih, IKEA je pokušavala (i nije uspevala) da napravi nameštaj u kojem je vazduh osnovni materijal. Sa kolekcijom IKEA PS 2026, ta ideja je konačno postala stvarnost. Dizajner Mikael Axelsson ručno je napravio čak 20 prototipova pre nego što je rešio izazov sa dve odvojene vazdušne komore unutar cevastog hromiranog okvira. Fotelja dolazi u tankom pakovanju sa pumpom i prošla je sve testove izdržljivosti koje IKEA primenjuje na svojim foteljama. Veštine tradicionalnih zanata provlače se kroz čitavu kolekciju. Dizajner i stolar Friso Wiersma kreirao je dva komada za odlaganje od punog drveta, inspirisana njegovim iskustvom u gradnji brodova. Ormarić karakteriše front od pletenog drveta, u kojem je umeće izrade toliko izraženo da postaje glavni element dizajna. Široka polica od pune borovine ima crveno obojene ivice – direktnu referencu na tradicionalan način obeležavanja drveta tokom sušenja kako bi se sprečilo pucanje.

Kolekciju upotpunjuju tepisi, jastučnice, tkanine i prekrivač sa ekspresivnim, šarenim motivima američke umetnice Michelle Armas, kao i tri ručno duvane staklene vaze dizajnerke Marie Vinke. Oblikovane poput figurica sa malim ušima, one dokazuju da čak i najmanji detalji mogu udahnuti život predmetima.

IKEA PS 2026 stiže 20. maja u robnu kuću IKEA Beograd, dok će na IKEA.rs biti dostupna od 3. juna.

IKEA predstavlja deseto izdanje kolekcije IKEA PS – 44 proizvoda nastala iz spoja razigrane funkcionalnosti i skandinavskog dizajna

Dizajneri IKEA PS 2026: Henrik Preutz, Mikael Axelsson, Matilda Lindstam Nilsson, Ellen Hallström, Lex Pott, Lukas Bazle, Maria Vinka, Ola Wihlborg, Michelle Armas, David Wahl, Friso Wiersma.