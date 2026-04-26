U Srbiji postoji oko 4,8 miliona nelegalnih objekata, a kroz akciju države i zakon "Svoj na svome" podneto je 2,5 miliona prijava za njihov upis i evidentiranje. Dosad je izdato više od 100.000 potvrda, a resorna ministarka objašnjava koji objekti su dosad bili prioritet i zašto je važno uplatiti taksu u roku od 30 dana.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević rekla je da je 20. aprila izdata 100.000. potvrda po zakonu "Svoj na svome".

- Treba da se podsetimo da je za 29 godina primene ostalih zakona doneto 320.000 rešenja o legalizaciji i ozakonjenju, a sada imamo za manje od dva meseca 100.000 građana upisanih u katastar nepokretnosti, završen je postupak i upisano pravo - rekla je Sofronijevićeva.

Kada je reč o uplaćivanju takse, ministarka objašnjava da se ona uplaćuje po dobijanju potvrde i SMS poruke u kojoj je naveden tačan iznos koji treba da se uplati.

- Po zakonu, rok za uplatu je 30 dana i ako se ne uplati ostaje zabeležba o zabrani otuđenja - rekla je Sofronijevićeva.

Kada je reč o porodičnim stambenim objektima taksa iznosi 100 evra, dok se za investitore uklapa sa iznosom doprinosa koji se plaća u redovnom postupku.

- Pozivam sve da čim se dobije SMS poruka, da se uplati taksa jer se samo tako završava postupak, briše zabeležba iz katastra i vi onda moćete u punom obimu kao vlasnik da raspolaćete svojom neporektnošću - ističe ministarka.

Kada je reč o investitorima koji su gradili za tržište, postoji i mogućnost prinudne naplate, a postupak pokreće državno pravobranilaštvo.

Koji objekti su prioritet

Na pitanje koji objekti su u ovoj fazi bili prioriteti, ministarka objašnjava da su gledali vreme podnošenja i da postoji uredna dokumentacija. Svih 100.000 objekata su bili iz kategorije porodičnih stambenih objekata.

- Najveći broj zahteva i jeste iz te kategorije, ali sada će se širiti i na ostale objekte - rekla je Sofronijevićeva.

Ističe i da novi zakon nije stavio van snage prethodna rešenja.

- Danom stupanja na snagu ovaog zakona 24.10. 2025. prestao je da važi Zakon o ozakonjenju, ali sva rešenja doneta po prethodnim zakonima su na pravnoj snazi - zaključila je mionistarka.